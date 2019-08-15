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Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира ПАИ-live - заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

За две недели до 1 сентября одна из главных задач дорожной инспекции - обеспечить безопасное начало учебного года и исключить ДТП с участием школьников. В ГИБДД подтверждают, что в первые дни учебы дети, вернувшись с летнего отдыха, не всегда быстро адаптируются к городскому трафику машин и вероятность происшествий на дороге возрастает. 

В ходе интервью в прямом эфире Сергей Семенов расскажет о количестве таких ДТП, назовет наиболее проблемные места по дороге к учебным заведениям, даст рекомендации родителям, например, как помочь своим детям безопасно начать учебный год. Свои вопросы руководителю ГИБДД можно оставить на странице ПАИ-live.

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