Начался ПАИ-live с замруководителя областной Госавтоинспекции (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

12:00, 15 августа 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира ПАИ-live - заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

За две недели до 1 сентября одна из главных задач дорожной инспекции - обеспечить безопасное начало учебного года и исключить ДТП с участием школьников. В ГИБДД подтверждают, что в первые дни учебы дети, вернувшись с летнего отдыха, не всегда быстро адаптируются к городскому трафику машин и вероятность происшествий на дороге возрастает.

В ходе интервью в прямом эфире Сергей Семенов расскажет о количестве таких ДТП, назовет наиболее проблемные места по дороге к учебным заведениям, даст рекомендации родителям, например, как помочь своим детям безопасно начать учебный год. Свои вопросы руководителю ГИБДД можно оставить на странице ПАИ-live.