Эксперты назвали снижающие развитие онкологических заболеваний продукты

11:11, 16 августа 2019, ПАИ

Американский медик Уильям Ли рассказал о продуктах, которые помогают в предотвращении развития онкологических заболеваний. Как пишет Федеральное агентство новостей, по мнению ученого, самыми действенными являются овощи.

В особенности, томаты, которые содержат пигмент ликопин. Специалист отмечает, что ликопин предотвращает развитие заболевания и тормозит в организме процесс мутации здоровых клеток.

Ученые из Дании и Австралии рекомендуют уделять внимание продуктам, содержащим флавоноиды, которые помогают бороться с онкологическими заболеваниями. Эти растительные полифенолы содержаться в зеленом чае, цитрусовых, петрушке и чернике, арахисе и темном шоколаде.