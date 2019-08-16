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Общество

Эксперты назвали снижающие развитие онкологических заболеваний продукты

Американский медик Уильям Ли рассказал о продуктах, которые помогают в предотвращении развития онкологических заболеваний. Как пишет Федеральное агентство новостей, по мнению ученого, самыми действенными являются овощи.

В особенности, томаты, которые содержат пигмент ликопин. Специалист отмечает, что ликопин предотвращает развитие заболевания и тормозит в организме процесс мутации здоровых клеток.

Ученые из Дании и Австралии рекомендуют уделять внимание продуктам, содержащим флавоноиды, которые помогают бороться с онкологическими заболеваниями. Эти растительные полифенолы содержаться в зеленом чае, цитрусовых, петрушке и чернике, арахисе и темном шоколаде.

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