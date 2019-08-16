Навигатор по дополнительному образованию заработал в Псковской области

12:25, 16 августа 2019, ПАИ

В Псковской области заработал проект «Региональный модельный центр дополнительного образования», в рамках которого на сайте регионального управления образования появился навигатор по программам дополнительного образования с краткими и полными описаниями программ допобразования в домах детского творчества, музыкальных, художественных, спортивных школах, в том числе частных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Пользоваться навигатором достаточно просто. В графе «картотека» размещены все программы допобразования, которые реализуются на территории Псковской области. С помощью поиска можно задавать интересующие граждан параметры: муниципалитет, организацию, направленность, профиль, возраст ребёнка, стоимость и отдельный поиск программ допобразования для детей с ограниченными возможностями. После введения информации на эране появятся программы дополнительного образования в соответствии с запросом граждан. Также искать программы допобразования можно с помощью специальной карты.

На данный момент в навигаторе размещены 1 тысяча 121 программа дополнительного образования. Ко всем программам допобразования имеется описание: цель программы, детали обучения, учебный план и многое другое.

14 августа в эфире проекта ПАИ-live председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов анонсировал появление в регионе навигатора по программам дополнительного образования. Тогда он сообщил, что с помощью навигатора граждане смогут узнать, какие программы допобразования реализуются в конкретном районе региона и чему там учат детей. «Мы будем отслеживать то, что имеет приоритет у родителей, и вот такие программы будут финансироваться дополнительно, и персональный сертификат на персональное финансирование этих программ можно будет выбрать. Сумма сертификата будет определена позже, ведь запись на допобразование продолжится до 15 сентября, поэтому сумма будет понятна в конце сентября. Эти деньги не выдаются на руки родителям, они идут напрямую в учреждение в зависимости от выбора родителей», - отметил Александр Седунов.