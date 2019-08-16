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Общество

В опочецкой школе №4 починили крышу

Центр образования Опочецкого района

В опочецкой школе № 4 починили крышу. Ремонт обошелся в 5,5 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, кровлю заменили по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за счет дополнительных средств, полученных из федерального бюджета по итогам встречи главы региона с Владимиром Путиным.

«Особенность учебного заведения в том, что к существовавшему ранее зданию 1939-го года постройки в 1995-м году была сделана пристройка. Учитывая, что кровля скатная, а перекрытие требовалось заменить на двух строениях, выполнение ремонта требовало особо тщательного подхода. Подготовительные работы были начаты в прошлом году, а в этом году строители завершили ремонт, обновив систему водоотведения, выполнив замену перекрытий, балок и стыков», — уточнила директор Центра образования Опочецкого района Светлана Дмитриева, чьим структурным подразделением является школа № 4. 

Помимо отремонтированной крыши строители уделили время косметическом ремонту стен и восстановлению потолков после протечек.

1 сентября в школу придут 650 учеников, в том числе 56 первоклассников.

 

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