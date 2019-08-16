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Общество

Новый причал появится на Псковском озере

Новый причал появится на Псковском озере. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, уже объявлен аукцион на строительство причала в деревне Толбица Псковского района.

Работы будут профинансированы по программе приграничного сотрудничества «Россия-Эстония», начальная цена контракта составялет 16 млн рублей. Итоги планируется подвести 26 августа.

Причал станет местом отправления катеров на Талабские острова. Катер «Талабск» уже курсирует до островов Белов и Залита, второй катер на 32 посадочных места планируется приобррестии запустить в 2020 году.

Также подрядчик должен будет провести работу по углублению дна в районе причала, а на территории причала появится ограждение, павильон для ожидания, скамейки, урны, туалет и пост охраны. Рядом разместится парковка, территория будет облагорожена. Проектная документация разработана институтом «Псковводпроект».

В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» запланировано обустройство новой системы аэрации очистных сооружений в Пскове, запуск станции подачи воды для деревни Череха, открытие торгово-ярмарочной площадки в Печорах, а в Печорском районе планируется отремонтировать 10 километров дорог.

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