Кубок по армрестлингу соберёт спортсменов на набережной Пскова
18 августа в Пскове на Советской набережной, 1/2 (Золотая набережная) пройдёт открытый кубок по армрестлингу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
В соревнованиях примут участие спортсмены от 14 лет. С 10:30 до 11:30 состоятся регистрация и взвешивание. Состязания начнутся в 12:00. Участников разделят на категории по полу, возрасту и весу: юниоры от 14 до 21 года - до 70 килограммов, от 71 до 80 килограммов, свыше 80 килограммов; мужчины старше 21 года - до 75 килограммов, от 76 до 84 килограмма, от 85 до 95 килограммов, свыше 95 килограммов. Девушки выступят в абсолютной категории.
Лучшие спортсмены получат грамоты и медали.