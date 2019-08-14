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Спорт

Кубок по армрестлингу соберёт спортсменов на набережной Пскова

18 августа в Пскове на Советской набережной, 1/2 (Золотая набережная) пройдёт открытый кубок по армрестлингу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях примут участие спортсмены от 14 лет. С 10:30 до 11:30 состоятся регистрация и взвешивание. Состязания начнутся в 12:00. Участников разделят на категории по полу, возрасту и весу: юниоры от 14 до 21 года - до 70 килограммов, от 71 до 80 килограммов, свыше 80 килограммов; мужчины старше 21 года - до 75 килограммов, от 76 до 84 килограмма, от 85 до 95 килограммов, свыше 95 килограммов. Девушки выступят в абсолютной категории.

Лучшие спортсмены получат грамоты и медали.

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