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«Золото» и «бронзу» завоевали псковичи на Кубке России по парагребле и Чемпионате России по стрельбе из лука

В минувшие выходные пскович Вадим Морозов и великолучанка Александра Савенкова заняли призовые места в Кубке России по парагребле и в Чемпионате России по стрельбе из лука соответственно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В частности, спортсмен-инструктор Детско-юношеского центра спортивной подготовки Вадим Морозов завоевал «серебро» на Кубке России по парагребле, он состоялся с 16 по 18 августа в Москве.

Великолучанка Александра Савенкова заняла третью строчку Чемпионата России по стрельбе из лука среди женщин, который прошел с 15 по 18 августа в Иркутске. Спортсменка обошла 190 спортсменов из 22 регионов.

Чемпионат России по стрельбе из лука проходил среди женщин, мужчин и команд-микст. Участники состязались в меткости в классическом и блочном луке. Также сообщается, что по результатам турнира будет создана сборная команда России для участия в финале Кубка мира. Он пройдет с 4 по 7 сентября в Москве.

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