Подборка фильмов ко дню рождения Шона Пенна

12:25, 19 августа 2019, ПАИ

Ко дню рождения Шона Пенна, одного из самых титулованных актеров современности, мы подготовили подборку отменных фильмов с его участием. Вам будет чем заняться на выходных.

Игры разумов

Совершивший вследствие роковой ошибки убийство, американский хирург Уильям Майнор становится заключенным психиатрической клиники. Параллельно с этими событиями, профессор из Оксфорда, Джеймс Мюррей, трудится над созданием словаря английского языка. Столь грандиозный замысел вряд ли удастся осуществить в одиночку. Пафосный безумец и гений с искореженной душой – что они могут дать друг другу? Обязательно посмотрите трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/174453/trailers, а затем и сам фильм.

Охотники на гангстеров

Основанный на реальных событиях триллер с элементами боевика рассказывает запредельно жестокую историю уроженца Бруклина. Микки Коэн, глава еврейской мафии, держал в ежовых рукавицах Лос-Анджелес. Под контролем были все – от полицейских до чиновников. Противостоять такой силе желающих не было. Но нашелся один отчаянный смельчак, которому было нечего терять. Заручившись поддержкой таких же храбрецов, отчаянный сержант объявил войну.

Посмотреть трейлер к фильму бесплатно и в хорошем качестве можно по ссыллке https://www.ivi.ru/watch/96084/trailers. (В случае, если нет возможности вставить плеер, его необходимо заменить на ссылку https://www.ivi.ru/watch/96084/trailers. Она должна быть максимально естественно вставлена в описание фильма (по примеру первой ссылки).

Переводчица

Готовится убийство главы одного из африканских государств, узнав об этом, переводчица старается предотвратить трагедию. Одной ей не по силам совладать с мощной террористической организацией, да и события прошлого мешают – сотрудники службы безопасности ООН не верят девушке. Теперь ей грозит смертельная опасность. Дело берет в свои руки детектив, который, поставив на кон свою карьеру, чувствует, что она говорит правду.

Ганмен

Наемник высочайшего уровня подготовки сам становится мишенью, когда Компания начинает подчищать хвосты. С этого момента мужчина сам становится жертвой. Чтобы сохранить свою жизнь, Джим Террье обращается за помощью к своему бывшему напарнику. Но оказывается, что тот имеет свои причины желать гибели главного героя. Теперь у ганмена есть только один путь – отвоевать себе место под солнцем и право на спокойную жизнь.

Таинственная река

Трое приятелей неразлучны с детства. Они вместе играют на улицах Бруклина. Детство заканчивается, когда одного из ребят похищают и несколько дней удерживают в качестве сексуальной игрушки. Мальчику удается сбежать, но психологическая травма слишком велика. Спустя 30 лет после этих событий убивают дочь одного из уже выросших мужчин, подозрения падают на Дэйва, который таки не смог оправиться после тех событий из детства.

Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.