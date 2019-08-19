15 орудий лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

16:11, 19 августа 2019, ПАИ

За прошедшую неделю с 12 по 18 августа госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 5,1 килограмма водных биоресурсов и 15 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 8 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 17,8 тысяч рублей. Взыскать удалось 2 тысячи рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 139 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 580 тысяч 800 рублей.