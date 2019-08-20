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Общество

На МКС полетят Федор и Маруся

22 августа с Байконура на МКС отправится корабль «Союз МС-14».На его борту отправится робот «Федор», грузы для станции и игрушка. Об этом на своей странице в Фейсбук написал руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Он даже разместил фотоснимок этой игрушки.

«Кто сказал что Skybot летит в гордом одиночестве? Знакомьтесь: Маруся, просто Маша, им будет о чем поговорить во время пуска и полёта. Для технарей: индикатор невесомости, она первая традиционно это на себе ощутит новое состояние», - пояснил представитель компании.

Это небольшая кукла в космическом скафандре и с рюкзаком.

Пользователи социальной сети внешний вид Маруси одобрили. И даже предложили запустить серийное производство таких игрушек.

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