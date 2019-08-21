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Культура

Кинопремьеры недели: победитель «Кинотавра-2019», «Капкан» и «Падение ангела»

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе в кино можно посмотреть ностальгическую криминальную драму «Бык», триллер Александра Ажа «Капкан» и «Падение ангела» - третью часть из цикла примитивных боевиков с Джерардом Батлером на службе у государства.

 

«Бык»

Дебютная драма молодого режиссера Бориса Акопова, рассказывающая о ставшей уже легендарной эпохе «лихих 90-х» в России. В центре сюжета – обычный парень с района – Антон Быков (Юрий Борисов) (его кличку, собственно, вы уже угадали), который руководит местной группировкой отмороженных на всю голову парней. Антона вяжут после очередной «стрелки», а потом быстро освобождают по щелчку пальцев местного авторитета. Но за свободу приходится платить, и Антон вынужден выполнить опасное задание московского бандита.

Главный приз и премия за операторскую работу «Кинотавра-2019», а также статуэтка кинофестиваля в Карловых Варах. Нахваленный кинокритиками и созданный, естественно, не без влияния Балабанова «Бык» выходит в прокат с 22 августа.

 

«Капкан»

Режиссер хоррор-хитов «У холмов есть глаза»«Зеркала» и «Пираньи 3 Александр Ажа снова лезет в воду и снимает напряженный survival-movie с Каей Скоделарио в главной роли. «Капкан» - камерная история, помещенная в декорации масштабного природного апокалипсиса, впрочем, частенько происходящего в Северной Америке: штат Флорида уже практически полностью ушел под воду, а девушка Хейли едет в самый центр урагана - в родной городок, чтобы отыскать отца (Барри Пеппер – снайпер из «Спасти рядового Райана»), но встречает там огромного голодного аллигатора. Вместе с отцом они оказываются в ловушке, из которой, кажется, выхода уже нет.

Помимо продюсеров «Зловещих мертвецов», к созданию ленты приложил руку Сэм Рэйми. В прокате с 22 августа.

 

«Падение ангела»

Параллельная вселенная, в которой  ̶ч̶т̶о̶-̶т̶о̶ ̶п̶о̶ш̶л̶о̶ ̶н̶е̶ ̶т̶а̶к̶ ̶с̶ ̶г̶р̶а̶в̶и̶т̶а̶ц̶и̶е̶й̶ уже произошло «Падение Олимпа» и «Падение Лондона», оказывается, еще существует и Джерарду Батлеру, похоже, в ней неплохо живется. Теперь «упасть» пришло время «ангелу», и чтобы там не вытворяли с названием авторы для пущего блеска, «Падение ангела» — это все та же заевшая пластинка, боевик, для которого в алфавите вряд ли найдется буква для обозначения уровня его, так сказать, «мутности». Да и история, в общем-то, не отошла от заданного лет 20 назад шаблона: на президента США совершено покушение (подумать только), а главный подозреваемый – верный телохранитель Майк Бэннинг. Теперь ему предстоит бегать от агентов ФБР и от вражеских пуль в попытках восстановить запятнанную репутацию.

В комплекте - фирменная и неизменная кирпичная физиономия Батлера – пропитого алкоголика, пребывание в старомодных нишевых боевиках которого, кажется, слишком затянулось. В прокате – с 22 августа.

Муслим Камалов
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