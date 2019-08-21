Более 43 млн рублей направят на строительство станции очистки питьевой воды в Псковском районе

09:54, 21 августа 2019, ПАИ

Более 43 млн рублей направят на строительство станции очистки питьевой воды в деревне Черёха Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, аукцион по определению подрядчика состоится 29 августа.

В течение трех месяцев с момента заключения контракта подрядчику предстоит построить здание водоподготовки, благоустроить станцию очистки, пробурить скважину глубиной не более 50 метров. Кроме этого, необходимо выполнить работы по обустройству наружных сетей водоотведения, вентиляции, а также по благоустройству территории, озеленению и установке наружного освещения.

Работы финансируются в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2»