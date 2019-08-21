Михаил Ведерников: Инструментов достаточно, вопрос в их использовании

13:57, 21 августа 2019, ПАИ

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова закрытым человеком назвать нельзя: в самых разных медиарейтингах глава региона находится на довольно высоких позициях. Однако региональные СМИ он частыми интервью не балует: сказывается плотный график.

Тем не менее Михаил Ведерников нашёл время подробно поговорить с журналистами Псковского агентства информации. Итак, губернатор Псковской области - о симметричном ответе на проблемы, одном ёмком слове, звоночках и кадровой скамейке.

«Нужен личный контроль»

- Михаил Юрьевич, в ходе одной из первых встреч с псковскими журналистами Вы рассказали, что ходите на работу пешком. Вас даже частенько видели прогуливающимся по улицам города, без сопровождения, посещающего ярмарки и массовые мероприятия. Не изменили этой традиции?

- Свои прогулки я часто сопровождаю фотографиями в социальных сетях, поэтому вы можете легко проследить, что эта традиция осталась в силе.

Мы же здесь не для того, чтобы рассматривать город из окон служебных автомобилей. Всегда важно оставаться в прямом контакте с жителями, своими глазами видеть проблемы, оценивать, как выполняются поручения и, самое главное, насколько это устраивает людей.

Конечно, система ещё не работает так, чтобы можно было дать поручение и быть уверенным на 100% в его исполнении. Объективно нужен и личный контроль, и обратная связь от жителей.

Кстати, мой заместитель Василий Осипов свою работу в регионе начал с поездок в общественном транспорте и неформального посещения основных строительных объектов. Вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным он систематически объезжает город, в том числе на велосипеде, и контролирует процессы.

Конечно, такое пристальное внимание администрация уделяет не только Пскову. За всеми замами закреплены муниципальные районы, и они регулярно их посещают.

Смысл тот же – все ответственные руководители должны знать, что происходит «на земле», и находиться в прямом контакте как с руководством муниципалитетов, так и с жителями районов.

«У Братчикова набежало две тысячи поручений»

- С вашим приходом у жителей региона появилась еще одна площадка общения с властью — это Ваша личная страница в инстаграме. Мы видели скриншоты сообщений с губернаторскими резолюциями. Как это согласуется с консервативной бюрократической системой?

- Соцсети сегодня – это один из наиболее эффективных способов донесения информации и получения обратной связи. Естественно, я в своей работе стараюсь максимально использовать и этот инструмент. Постепенно к нему начинают привыкать руководители комитетов и управлений, главы районов, депутаты различных уровней.

Мы должны идти в ногу со временем и использовать все преимущества, которые дают современные технологии.

Хороший пример - внедрение электронного документооборота. Раньше у меня не менее двух часов в день уходило на работу с документами в кабинете в рабочее время.

Сейчас я могу делать это дистанционно: в машине, во время рабочих выездов в районы, во время командировок в поезде и в самолёте, где нет никакой связи. Соответственно, производительность увеличилась, а на рабочем месте у меня появились дополнительные два часа, которые можно эффективно использовать.

Оформление обращений через соцсети в официальные поручения – это тоже один из элементов нового формата работы.

Не все, конечно, быстро разобрались с этой системой и с подходами к работе, но я вижу, что это существенно ускоряет решение точечных, а порой и системных вопросов, прохождение документов, позволяет точнее контролировать процессы и настраивать систему в целом.

Могу привести в пример работу главы администрации города Александра Братчикова. С начала года у него «набежало» больше двух тысяч таких поручений. Две тысячи поручений в дополнение к ежедневной работе! Вы представляете, какая это нагрузка?

Но он сумел выстроить работу так, что большая часть поручений была выполнена. Неисполненными остались только два поручения, но на то были серьезные объективные причины. Мне пришлось принять несколько дополнительных решений, так что и эти вопросы будут решены в ближайшее время.

Работая в соцсетях, с обращениями граждан, мы всегда параллельно анализируем, почему человек вынужден обращаться к губернатору, действительно ли вопрос нельзя было решить локально.

Есть некоторые «энтузиасты», которые готовы писать письма президенту по поводу каждой лужи, - это отдельная история. Но бывает так, что жители месяцами, а иногда и годами обивают пороги всех местных инстанций и нигде не находят не то что решения, а просто внимания и человеческого отношения к своим проблемам. Для любого нормального чиновника такие обращения - «звоночек», что система работает недостаточно эффективно.

Введение системы работы с обращениями в социальных сетях объективно увеличило нагрузку на всех, но оно того стоит.

А неуклонный рост числа обращений говорит не о том, что проблем стало больше, а о том, что люди видят: их вопросы не остаются без внимания. Соответственно растёт и доверие к органам власти.

Во многом, конечно, это ещё кредит доверия, но мы стараемся оправдывать его своей ежедневной работой.

«Отнеситесь по-человечески к людям!»

- Пользователи адресуют Вам вопросы и получают не просто ответы на них, а решения. Были ли какие-то темы, которые Вас удивили? Или обращения, которые просто заставили улыбнуться?

- Все люди разные, и каждый в праве выражать свою точку зрения, но иногда и правда сталкиваешься с вещами, которые вызывают недоумение.

Не так давно выложил пост, в котором сообщил о выделении Псковской области дополнительных 939 миллионов рублей на региональные дороги.

Новость крутая, это результат очень сложной, долгой и кропотливой работы. Один из комментариев к посту звучит буквально так: «А не маловато?»

Не маловато! Миллиард – приличная сумма, и это доп, которого, кстати, могло бы и не быть, если бы мы плевали в потолок или работали спустя рукава.

Другой случай произошёл сразу после Ганзы. Мне в личку написала женщина с возмущением, что праздничный салют ей показался недостаточно торжественным и долгим. Она сообщила, что на её свадьбе был лучше, и потребовала немедленных объяснений. Мне же хочется только поздравить её с тем, что она могла себе позволить такое масштабное и яркое бракосочетание.

Ещё один случай связан с моей недавней публикацией процесса работ по реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь» и перепрофилированию его под многофункциональный молодежный центр.

Один из комментаторов предложил снести здание «Октября» для восстановления некой исторической справедливости, а потом построить на его месте амфитеатр.

Я, безусловно, знаю эту старую историю, что кинотеатр построили, чтобы загородить вид на Троицкий собор. Не видел доказательств ее правдивости – хотя бы потому, что собор по-прежнему прекрасно видно с многих точек в городе и «Октябрь» никак этому не мешает. Но суть не в этом.

История с ремонтом длится с 2017 года. Мы нашли инвестора, который взялся за ремонт здания, которое никому не было нужно уже много лет. Оно просто стояло и разваливалось. В бюджете нет денег даже на снос, не говоря уже о строительстве чего-то нового.

Мы открыто обсудили этот проект с журналистами, с общественниками и, конечно, с нашей молодежью. Все поддержали.

На сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли соответствующее решение.

Важно, что инвестор вкладывает деньги не в кафе, не в торговые ряды, а в единственный в своем роде социально значимый проект, который экономически вряд ли когда-нибудь окупится.

И он продолжил работы, несмотря на увеличение стоимости проекта с первоначальных 25 до 75 миллионов рублей.

А теперь поступает предложение о сносе. Ну что это за тактика такая? Что ж, давайте вернём инвестору потраченные средства (уже порядка 20 млн рублей). Затем снесём здание – это ещё порядка 5 млн рублей. Сделаем проектно-сметную документацию (5 млн) и построим этот прекрасный амфитеатр (от 30 до 70 млн).

А где деньги, Зин?

И где вы были раньше?

Или смысл в том, чтобы смотреть на развалины и ругать власть?

Сомневаюсь, что комментатор может профинансировать все эти операции и готов прислать конкретное деловое предложение.

К счастью, такие своеобразные оценки немногочисленны и они - неотъемлемая часть нашей работы.

Есть и другая сторона этого общения – слова благодарности, когда действительно удается помочь людям или реализовать важное для региона решение. Их, конечно, намного больше. Это придает силы и мне, и всей нашей команде, помогает уверенно двигаться вперед, работать еще более эффективно.

Яркий пример – обращения молодых мам с просьбой помочь устроить малышей в детские садики.

Такие просьбы появились практически сразу, и в большом количестве. Но что удивительно, когда я начал разбираться с этой проблемой, во многих случаях удавалось найти решение!

Да, не всегда идеальное, но, как правило, то, которое устраивало заявителей. На тот момент у меня был только один вопрос: почему без условного подзатыльника ответственные - а точнее безответственные - исполнители самостоятельно не смогли нормально организовать работу, а в каких-то случаях - просто по-человечески, с пониманием, отнестись к людям. Я уж не говорю, что молодые мамы – это особая категория, к ним должно быть особое внимание.

Ну это же бред, когда мама водит старшего ребенка в сад около дома, а младшего должна возить в другой сад через весь город. Где здравый смысл? О какой занятости населения мы говорим? Мама, кстати, медицинская сестра, которых так не хватает в области, хочет выйти на работу, но не может из-за этой ситуации. Считаю, что это можно и нужно было решить и без моего непосредственного участия.

К слову, в решении этих вопросов мне очень помогала Ольга Евстигнеева, на тот момент мой помощник по социальным вопросам. Ольга открытый, позитивный и неравнодушный человек, она каждую проблему пропускала через себя, переживала за каждое обращение, находилась на постоянной связи с заявителями. Это принципиально важная черта для работы в социальной сфере. Поэтому, когда встал вопрос о замещении вакансии председателя комитета по социальной защите, у меня не было сомнений, кому ее предложить.

- Многие чиновники до сих пор удивляются наличию особого гаджета в Вашем кабинете. Помнится, Вы показывали его победителям акции «Губернаторский дневник» и говорили, что он помогает в работе. На большой экран выводится в режиме онлайн вся информация по проблемным вопросам. Действительно помогает?

- Раз уж физически одновременно находиться в нескольких местах нельзя, приходится искать технологические решения.

Сейчас чаще всего у меня на экране в нескольких окнах - прямая трансляция с региональных строек. Стадион, кампус, новая школа в Дно – объекты непростые, а подрядчики не всегда готовы сразу признавать наличие проблем или задержки по графику.

Карта с проблемными вопросами тоже есть. По принципу работы она во многом похожа на ту, которая сейчас доступна на сайте губернатора, но несколько более детальная и предметная. И, конечно, иметь актуальный срез всей оперативной ситуации в регионе – это жизненная необходимость.

«Уходить с работы в 22 часа будем не скоро»

- Михаил Юрьевич, из Ваших уст однажды прозвучала формула «работать надо 24/7». Она быстро стала мемом. Вы начали выстраивать работу своей команды именно по такой схеме, требуя быть на связи в любое время суток, откликаться на решение не в понедельник, если о ней говорят в выходные, не завтра, если звонок поступил поздно вечером, а сразу. Видно, что это дало свои плоды. Но хотелось бы узнать, насколько сложно было перестроить членов команды, сильно ли приходилось ломать имевшиеся механизмы управления?

- Дело не в механизмах управления. Действенных инструментов достаточно, вопрос в подходах к их использованию.

Вы же знаете, если исполнять всё до последней запятой, получится итальянская забастовка. И как раз с формализмом и равнодушием и пришлось бороться в первую очередь.

Однако, когда основная команда задала ритм, остальные начали постепенно подстраиваться. Да, некоторым новый темп оказался не по силам, и они уступили место новым кадрам.

24/7 – это естественный симметричный ответ на то количество проблем, которые мы встретили в самом начале, и он доказал свою эффективность.

Надеюсь, что в перспективе мы перейдем на нормальный режим работы, чтобы можно было уходить с работы хотя бы в 22.00, но в нашем случае это будет не скоро (улыбается).

Время летит быстро… Команда сформирована, понимание есть, выстроены необходимые коммуникации с федеральным центром, чувствуется поддержка. Хочется успеть сделать как можно больше, чтобы люди смогли почувствовать реальные позитивные изменения на себе. Псковская область этого достойна, и люди этого заслуживают.

«Прямой контакт и диалог»

- Вы говорите, что формирование Вашей команды завершилось. Вы довольны теми результатами, которых удается добиваться в данный момент силами имеющейся команды?

- Да, как я сказал, на сегодняшний день команда полностью сформирована и работает достаточно эффективно. Жизнь, конечно, будет вносить свои коррективы, но оглядываться на это не стоит, нужно идти вперёд.

Если говорить о настройке, нами была проведена большая аналитическая работа по выстраиванию стратегии развития Псковской области.

Это и глобальное экономическое исследование потенциально сильных точек, и аудит состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры, здравоохранения, социальной сферы.

Принципиально важно, что нам удалось организовать эффективное взаимодействие с федеральным центром, министерствами и ведомствами.

Работа с ними ведётся серьёзная: вы и сами видите, что в последнее время область часто получает серьёзную дополнительную помощь для решения существующих проблем.

Это, в том числе, хороший индикатор профессионализма сформировавшейся команды и того, как её воспринимают на федеральном уровне.

Залогом этой эффективности является конструктивное сотрудничество с региональным бизнесом, общественниками, ТОСами, вузами, Русской православной церковью, – у нас со всеми есть прямой контакт и конструктивный диалог.

В таком взаимодействии мы готовы реализовывать масштабные планы, системно работать даже в условиях хронической нехватки ресурсов.

В первую очередь это касается приоритетного развития муниципалитетов – мы выбрали 9 районов и городов, которые могут стать драйверами экономического роста по промышленности, сельскому хозяйству и туризму в Псковской области.

В то же время начали работу над такими принципиальными градостроительными документами, как дизайн-код и мастер-планы городов. Отдельная тема – реформирование системы ЖКХ.

У нас большие планы, и мы многое уже успели сделать для их реализации.

«Вакансия, кстати, открыта»

- Псковская область очень долго и усиленно готовилась к Ганзейским дням. Они прошли. Какую оценку Вы дали бы этому фестивалю в целом? Какие выводы Вы сделали для себя после проведения Ганзейских дней? Всего ли удалось достичь? Что Вы назвали бы основными плюсами этого мероприятия?

- С точки зрения культурной программы, событийной сетки и общей организации, я считаю, у нас все прошло на достаточно высоком организационном уровне.

Об этом можно судить по отзывам жителей Пскова и многочисленных гостей региона. Показательна реакция Яна Линденау, президента Международного Ганзейского союза Нового времени. Он был на всех площадках, снимал видео наших концертов, высоко оценил уровень ярмарки. В социальных сетях он даже отметил, что у Любека в Пскове впервые получилось организовать достойный стенд.

Что касается реконструкции запланированных объектов, их осталось три: студенческий кампус, областная библиотека и стадион «Машиностроитель», по которым обозначенный в контрактах срок окончания работ - декабрь текущего года. К празднику мы успели привести их в надлежащий вид, сейчас работы продолжаются.

Мы все получили уникальный опыт и возможность посмотреть на город по-новому. Увидели, каким может быть наш Псков и как высоко оценивают его достопримечательности иностранцы.

- Михаил Юрьевич, на совещании по итогам проведения в Пскове Ганзейских дней прозвучала информация о создании подразделения на базе Театрально-концертной дирекции, которое будет заниматься организацией массовых мероприятий. Например, форумов и фестивалей, городских праздников. Можно поподробнее о Вашем видении работы такого подразделения? И какие именно мероприятия уже в 2019 году оно должно будет подготовить? Кто должен возглавить его, какими качествами должен обладать данный человек?

- Псковская область – регион с большим туристическим потенциалом.

Одна только реализация туркластера «Псковский» позволила увеличить обороты сферы в несколько раз – на улучшение инфраструктуры сразу отозвались туристы и гости региона.

При этом в области нет единой структуры, которая на постоянной, системной, профессиональной основе занималась бы проведением крупных, значимых для города и области мероприятий.

Организаторы, как правило, каждый раз начинают с чистого листа.

Опыт успешной работы таких структур есть в Москве, Калининграде, Волгоградской, Челябинской областях и в других регионах нашей страны. Считаю, что такие успешные практики надо перенимать.

Ганза приняла 70 тысяч человек, Пушкинский праздник поэзии в последние два года – более чем по 20 тысяч.

Нам нужно создать в регионе качественную событийную повестку.

Ежегодно будет проходить целый ряд международных мероприятий: праздник хорового пения, молодежный форум «Без границ», медиафорум «Новое время - новые медиа», Курган Дружбы, кинофестиваль «Западные ворота», Пушкинский театральный фестиваль, фестиваль для людей с особенностями развития «Другое искусство», многочисленные фестивали исторической реконструкции и многое другое.

Мы договорились, что постоянную прописку в Псковской области получит Всероссийский форум молодых семей. Я принял решение о включении Великолукского праздника воздухоплавателей в план региональных мероприятий. Надеюсь, такая поддержка придаст новый виток развития этому уникальному событию.

Организацией и проведением таких мероприятий на постоянной основе должна заниматься единая профессиональная команда, которая год за годом будет нарабатывать необходимые коммуникации, компетенции и опыт.

Сравните уровень специалистов в Сочи до Олимпиады и сейчас. Это небо и земля, за пять лет произошли колоссальные изменения.

Стремиться к аналогичному преображению нужно и у нас, и основой для этого может стать только системная работа.

Соответственно, и руководитель этого направления должен показывать высокие способности к системной, но в то же время креативной работе, подбору и обучению соответствующих кадров. Вакансия, кстати, открыта, так что, если у кого-то есть необходимый опыт и желание, мы открыты к рассмотрению кандидатур.

«Мы получим методики работы по международным стандартам»

- Среди значимых для региона событий последних дней стало включение 10 псковских храмов в список ЮНЕСКО. Есть ли в планах продолжение этой работы и включение еще каких-то псковских объектов в этот список?

- Мы не ограничиваемся перечисленными объектами, и в перспективе займёмся расширением списка.

Но сейчас в приоритете – наладить конструктивное взаимодействие с ЮНЕСКО и Министерством культуры по сохранению и развитию наших памятников.

Важно отметить одну деталь: все вошедшие в список объекты находятся в удовлетворительном состоянии. С объектами «второй волны» нужно провести серьёзную работу, которая требует значительных средств.

Если их включат в ЮНЕСКО, сделать это будет гораздо сложнее и существенно дороже.

В ближайшее время от специалистов организации мы получим управленческий план и методики работы по международным стандартам, которые нам необходимо будет внедрить на территории Псковской области.

- Чтобы завершить тему новых объектов, хочу уточнить судьбу двух проектов - «Немов-центра» и музея «Россия – моя история». В итоге где они будут расположены?

- Под «Немов-центр» мы рассматривали несколько вариантов среди существующих зданий, но все они, по тем или иным причинам, оказались несостоятельными.

К настоящему времени мы решили завязать этот проект со второй очередью реконструкции стадиона «Машиностроитель». Идею обсудили с Ольгой Юрьевной Голодец во время её визита на Ганзу и по этому вопросу получили принципиальную поддержку. Минспорта тоже, кстати, нас поддержало.

В настоящее время завершается работа над проектом. Надеюсь, что мы представим его в Правительство в ближайший месяц.

Что касается проекта «Россия – моя история», комплекс будет расположен на территории стадиона «Электрон», в рамках его реконструкции. Мы завершили работу по оформлению земельного участка и начинаем проектирование.

Это будет многофункциональный спортивный и культурный центр, который вместе с «Машиностроителем» предоставит Пскову возможность заниматься практически всеми популярными видами спорта.

«Дошло»

- Ремонт и содержание дорог — довольно больная тема для жителей Псковской области. Михаил Юрьевич, Вы лично неоднократно критиковали подрядчиков. На сегодняшний день есть ёмкое слово, которым бы Вы охарактеризовали состояние дорог в регионе? Почему, на Ваш взгляд, подрядные компании не всегда стремятся качественно выполнять свою работу? Были ли какие-то компании включены в этом году в список недобросовестных подрядчиков?

- Одно ёмкое слово для характеристики всех дорог в Псковской области? Думаю, если вы зададите аналогичный вопрос жителям области, они быстро подберут крепкое словцо.

Я со своей стороны охарактеризовать взаимодействие администрации с подрядчиками мог бы словом «дошло».

Дошло, что никто никого не кошмарит, что нет задачи убрать местных подрядчиков с рынка и заменить неместными. Дошло, что есть требования делать всё качественно, в срок и по современным стандартам, и эти требования одинаковы для всех без исключений.

А тот, кто не понял, больше здесь не работает и работать не будет.

Нареканий ещё много, но хочу сразу подчеркнуть: все новые объекты, которыми мы сейчас занимаемся, делаются по новым стандартам и под пристальным контролем. Во всей области в части конкурсной документации внедряются федеральные стандарты. Подрядчики теперь лучше понимают, что от них требуется, а у нас теперь есть железные аргументы в случае спорных вопросов.

В результате внедрения новых подходов нам удалось сэкономить более 230 млн рублей на торгах по ремонту дорог, которые направим на дополнительные объекты.

У меня есть все основания рассчитывать, что в течение 2019-2020 годов изменения качества дорожного полотна будут очевидны для всех жителей Псковской области.

Для примера: из всех национальных проектов, которые сейчас реализуются в регионе, лучшие показатели по итогам первого полугодия – у БКАД («Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

И я верю, что одно ёмкое слово со временем перестанет приходить в голову при разговоре о псковских дорогах, хотя работы впереди ещё очень много.

- «Подарки для новорожденных». С 29 июля началась выдача этого комплекта семьям, в которых в этом году появились дети. В него входят поздравительная открытка от губернатора, памятная медаль с гравировкой и сертификат на 5000 рублей. Эта сумма будет увеличиваться со временем? На что ее можно потратить?

- Подарочные сертификаты – хорошая история, которая собрала очень позитивную обратную связь. Это особенно приятно, учитывая, сколько усилий мы приложили по дороге от идеи до результата.

Проект был непростой. Во-первых, сейчас финансирование обеспечивается в основном из внебюджетных источников, силами Фонда развития Псковской области святой княгини Ольги.

Во-вторых, мы очень трепетно подошли к дизайну медалей и открыток. Я лично несколько десятков раз корректировал проекты перед тем, как утвердил итоговый вариант.

Под сертификат мы тоже долго искали надёжного партнёра. Сейчас на него можно приобрести одежду, игрушки, кроватку и другие необходимые для малышей вещи.

Теперь наша задача – обеспечить устойчивое финансирование программы. После этого можно подумать об увеличении суммы сертификата. Сегодня это почти 40 млн в год.

«Не ради красивых цифр»

- Вернемся к еще одному важному событию года - Международному экономическому форуму в Санкт-Петербурге. У Псковской области впервые там был собственный стенд. Можно ли сегодня говорить о каких-то реальных результатах проведенной на ПМЭФ работы? Не о соглашениях, а о последовавших за ними шагах? Звучала, к примеру, информация о неких обязательствах социального характера, которые возьмет на себя Газпром. Можно ли говорить о сроках и деталях этой работы?

- Работа по реализации соглашений идёт полным ходом. Тут можно буквально пройтись по списку.

Автор проекта завода сжиженных газов стоимостью 1,9 млрд рублей «Елме Мессер Рус» уже проходит процедуру, связанную с получением статуса резидента ОЭЗ ППТ «Моглино». Так что скоро в Псковской области деньги будут делать из воздуха! (смеется).

В рамках соглашения с Российской государственной библиотекой мы завершаем разработку заявки по строительству в Псковской области модельных библиотек.

«Транснефть» оказала благотворительную помощь музею-заповеднику «Изборск» на строительство выставочного зала – оно началось буквально пару недель назад.

Что касается «Газпрома» – мы, со своей стороны, сегодня перевыполняем план погашения задолженности, а компания в ответ на это планирует уже в следующем году реконструировать несколько стадионов и утвердить программу газификации региона на 2020-2025 годы.

Кроме того, «Газпром» сделает современное освещение для Ледового дворца в Великих Луках.

- Не можем не спросить про «Псковавиа». Долгое время региональные власти прилагали усилия для сохранения этого предприятия, направляли средства на погашение накопленных долгов, работали над созданием условий для сохранения летной лицензии. И вдруг прошла информация об отказе от лицензии. Что ждет компанию? Каковы планы у руководства области на «Псковавиа»?

- Решение о прекращении лётной деятельности было принято совместно с Министерством транспорта Российской Федерации. Содержать региональную компанию – дорогое удовольствие, для Псковской области – это утопия.

Именно лётная деятельность повлекла формирование основной кредиторской задолженности, кроме того, это ещё и колоссальная ответственность за жизнь и здоровье пассажиров. К сожалению, мы помним трагические события «Саратовских авиалиний»...

Исходя из этих предпосылок и было принято решение об отказе от продления лётного сертификата.

Компания будет развиваться без лётной части, как оператор аэропортового комплекса. Авиарейсы будут совершать другие российские компании - профессиональные участники рынка.

Как в ситуации с железными дорогами, будем шаг за шагом открывать новые направления, искать возможности для снижения стоимости билетов.

Например, по направлению Псков - Сочи субсидировать маршруты будем в сотрудничестве с Краснодарским краем, нас в этом вопросе поддержал Вениамин Кондратьев.

В настоящее время прорабатывается запуск рейса Псков - Калининград, в будущем рассчитываю запустить рейсы в Минеральные воды и Симферополь.

Мы не стремимся увеличить число направлений просто ради красивых цифр, каждый такой маршрут внимательно прорабатывается как с авиакомпаниями, так и с туристическими организациями.

Если говорить о развитии псковского аэропорта – на это я смотрю с оптимизмом. Напомню, год назад аэропорт вообще не функционировал в плане гражданских перевозок, а в рентабельность маршрутов, например, в Москву никто не верил.

С «Псковавиа» же нужно серьезно разбираться, вопросов к ним пока больше, чем ответов.

«Надо действовать единой командой»

- В сентябре пройдут выборы глав в шести районах Псковской области. Как Вы оцениваете претендентов на этот пост? Почему возникает этот вопрос — различные политические силы утверждают, что в регионе нет «кадровой скамейки», не из кого выбирать. Вы согласны с этим утверждением?

- Кандидатов оценят избиратели и сделают свой выбор в Единый день голосования. Наша задача сделать так, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и открыто.

От муниципальных команд зависит очень многое, но очень важно понимать, как избранные главы будут выстраивать работу с региональной властью. Необходимо действовать единой командой, уметь брать на себя ответственность, а не кивать наверх, когда что-то не получается.

Есть кандидаты, которых я знаю, с кем уже сложились конструктивные рабочие отношения, в том числе и по решению проблемных вопросов в районах.

А что касается «кадровой скамейки» – это актуальный вопрос, и, кстати, не только для нашего региона.

Но говорить о полном отсутствии выбора у нас тоже нельзя – тот же «Лидер года» показал целый ряд специалистов с большим потенциалом. Нам нужны хорошие кадры, и мы готовы предоставлять практику студентам наших вузов.

- В прошлом году впервые прошел медиафорум, собрал очень много журналистов. Планируется ли повторить этот опыт? Где, когда? Какие сверхзадачи ставятся перед организаторами мероприятия в этом году? Вас нельзя называть закрытым от прессы, но не планируете ли Вы в ближайшее время по аналогии с тем форумом провести встречу в формате без галстуков с представителями СМИ?

- Мы обсуждали на первом медиафоруме, что будем проводить его регулярно, ближе к концу года. Тогда можно и итоги года подвести, и наградить лучших журналистов. Очень важен образовательный аспект.

Концепция осталась прежней, в конце года мы его обязательно проведём.

Что же касается встреч с представителями СМИ – тут нужно согласиться, что из-за графика встречи получается делать реже, чем хотелось бы.

Формат беседы без галстуков очень ценен, и в ближайшем будущем мы обязательно проведём такое мероприятие.

Беседовали с губернатором Александр Машкарин и Ирина Потапова.