Шесть новостроек в Пскове посетят участники спецтура 24 августа

13:09, 21 августа 2019, ПАИ

Шесть новостроек посетят участники специального Тура по-новостройкам 24 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, будущие новосёлы смогут побывать в многоэтажных домах и на Запсковье, и на Завеличье.

В их числе ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (Пражская, 8/12); новый дом на Запсковье, улица Крупская, 24; SMART-квартал (Инженерная, 119 и Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (Ижорского батальона, 13).

На месте можно будет определиться с понравившейся планировкой квартиры, а также оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Потенциальные покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона. Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки и материнского капитала.

Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00. Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.