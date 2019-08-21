Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену

16:01, 21 августа 2019, ПАИ

Tele2 запускает новый этап рекламной кампании «Гарантия лучшей цены». Она направлена на поддержку выгодного по цене и наполнению тарифного предложения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

При помощи роликов на ТВ и ярких баннеров на главных улицах городов Псковской области Tele2 рассказывает жителям о тарифах с гарантией «лучшей цены», бесплатных возможностях, которые доступны клиентам оператора.

Так, на продвигаемом тарифе «Мой онлайн» компания включила Instagram в пакет соцсетей и мессенджеров (дополнительно к «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, WhatsApp, «ТамТам») с не тарифицируемым интернет-трафиком. Кроме того, теперь при помощи бесплатного сервиса «Делитесь ГБ» пользователи могут переводить гигабайты клиентам Tele2 всей страны. А перенос неизрасходованных пакетов минут и трафика на следующий месяц стал доступен и новым абонентам при переходе от другого оператора.

Базовые параметры тарифа «Мой онлайн» таковы: за 300 рублей в месяц пользователи получают 15 Гб интернет-трафика и 300 минут на все номера региона. При этом в личном кабинете пользователи могут настроить индивидуальные параметры – самостоятельно изменить пакет минут, трафика или добавить нужные опции, например, безлимитный YouTube.

«Дополнительные опции и тарифный конструктор позволяют пользователям Tele2 персонифицировать тарифы под индивидуальные потребности. При этом базовые предложения тарифной линейки включают все самое необходимое, чтобы не испытывать ограничений в общении. Наши клиенты могут быть уверены, что получают лучшее предложение по соотношению цены и качества», - заявил коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Максим Иконников,

Также тариф «Мой онлайн» по-прежнему включает бесплатные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не уменьшают пакет минут, возможность при нулевом или отрицательном балансе пользоваться WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс».

По данным исследования, проведенного ООО «Агентство маркетинговых решений ФДФ» 18 июля 2019 года в регионах, где Tele2 оказывает услуги мобильной связи, компания воспринимается как оператор с самыми низкими ценами во всех регионах своего присутствия.