Сергей Аржаников проводит ликбезы в муниципалитетах Псковской области

16:03, 21 августа 2019, ПАИ

21 августа председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников находится в рабочей поездке в Невельском, Усвятском и Пустошкинском районах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, с главами районов чиновник обсуждает темпы повышения оплаты труда отдельных категорий бюджетников, внедрение профессиональных стандартов в бюджетных организациях района, участие в мероприятиях по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Также речь идёт о проведении специальной оценки условий труда в бюджетных и иных организациях района, которая проходит раз в пять лет.

Встречи Сергея Аржаникова с руководством и специалистами районных служб занятости посвящены ситуации на рынке труда, вопросам трудоустройства граждан с инвалидностью, подготовке муниципальных образований к реализации в следующем году федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет».

Также обсуждается реализация приказа Минтруда РФ «Об утверждении правил, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанными в установленном порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам».