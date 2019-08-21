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Общество

Псковские росгвардейцы десантировались с вертолета без парашютов

Бойцы СОБРа и ОМОНа Управления Росгвардии по Псковской области в рамках занятий по десантно-штурмовой подготовке отработали десантирование с вертолета Ми-8 беспарашютным способом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, тренировка проходила в условиях, максимально приближенных к реальным. Перед ней каждый офицер прошёл предварительную подготовку на допуск к высадке.

В ходе учений росгвардейцы покидали вертолёт с помощью троса на высоте 5, 10 и 15 метров и незамедлительно приступали к выполнению задания на земле. Десантирование производилось в полной экипировке: с оружием, в шлемах и бронежилетах, с необходимым количеством боеприпасов. Общий вес обмундирования при этом достиг 30 килограммов.

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что поставленные перед участниками тренировки задачи были выполнены.

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