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Общество

Пятый том книги «Солдаты Победы» презентовали в Новосокольническом районе

Фото: газета «Новосокольнический край»

21 августа в Новосокольническом районе на базе Дома культуры имени Воровского состоялась презентация пятого тома историко-документальной книги «Солдаты Победы», который посвящен Новосокольническому району. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие собрало представителей органов власти области и района, членов региональной редакционной коллегии, ветеранских организаций и тех, кто принимал участие в подготовке материалов, а также близких и родственников фронтовиков, о которых рассказывает пятый том издания.

Новый том содержит сведения о почти 1,1 тысячи участников войны, уроженцах и жителях Новосокольнического района, они вернулись домой с фронтов и из партизанских отрядов. Книга издана в мае этого года в канун 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн поблагодарил создателей книги. Наиболее активные члены районной редколлегии получили благодарственные письма администрации Псковской области.

Фото: газета «Новосокольнический край»

Глава муниципалитета Виталий Соловьев подчеркнул, что работа по подготовке материалов шла около 6 лет. «Мы провели очень важную и нужную работу. Воспоминания о фронтовиках должны передаваться из поколения в поколение. С каждым годом свидетелей тех страшных лет становится все меньше», - заметил он. Сейчас в районе проживает всего 11 участников Великой Отечественной войны.

Главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко заявил, что с каждым годом появляется все больше информации о фронтовиках, подпольщиках, партизанах. Он также рассказал собравшимся о наиболее выдающихся уроженцах Новосокольнического района, чьи заслуги стали известны только в период подготовки публикации.  

Кроме того, экземпляры пятого тома книги «Солдаты Победы» вручили всем участникам презентации.

Фото: газета «Новосокольнический край»

Над многотомником трудятся с 2013 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый — ветеранам из Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района. Работа над 6-м и 7-м томами уже идет, они будут посвящены Дновскому и Себежскому районам. Поддержку в реализации проекта оказывает администрация Псковской области и лично глава региона Михаил Ведерников.

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