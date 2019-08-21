Пятый том книги «Солдаты Победы» презентовали в Новосокольническом районе

17:55, 21 августа 2019, ПАИ

21 августа в Новосокольническом районе на базе Дома культуры имени Воровского состоялась презентация пятого тома историко-документальной книги «Солдаты Победы», который посвящен Новосокольническому району. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие собрало представителей органов власти области и района, членов региональной редакционной коллегии, ветеранских организаций и тех, кто принимал участие в подготовке материалов, а также близких и родственников фронтовиков, о которых рассказывает пятый том издания.

Новый том содержит сведения о почти 1,1 тысячи участников войны, уроженцах и жителях Новосокольнического района, они вернулись домой с фронтов и из партизанских отрядов. Книга издана в мае этого года в канун 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн поблагодарил создателей книги. Наиболее активные члены районной редколлегии получили благодарственные письма администрации Псковской области.

Глава муниципалитета Виталий Соловьев подчеркнул, что работа по подготовке материалов шла около 6 лет. «Мы провели очень важную и нужную работу. Воспоминания о фронтовиках должны передаваться из поколения в поколение. С каждым годом свидетелей тех страшных лет становится все меньше», - заметил он. Сейчас в районе проживает всего 11 участников Великой Отечественной войны.

Главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко заявил, что с каждым годом появляется все больше информации о фронтовиках, подпольщиках, партизанах. Он также рассказал собравшимся о наиболее выдающихся уроженцах Новосокольнического района, чьи заслуги стали известны только в период подготовки публикации.

Кроме того, экземпляры пятого тома книги «Солдаты Победы» вручили всем участникам презентации.

Над многотомником трудятся с 2013 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. В первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам из Великих Лук, четвертый — ветеранам из Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района. Работа над 6-м и 7-м томами уже идет, они будут посвящены Дновскому и Себежскому районам. Поддержку в реализации проекта оказывает администрация Псковской области и лично глава региона Михаил Ведерников.