Более 200 мероприятий пройдут в Псковской области в День российского флага

20:11, 21 августа 2019, ПАИ

Более 200 мероприятий, приуроченных к Дню флага России, пройдет в Псковской области будут приурочены к Дню флага России 22 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в населенных пунктах области состоятся концерты, тематические музыкальные вечера, квесты и познавательные исторические лектории.

Интерактивные программы «Святыни Российской державы» и «Рисуем триколор» пройдет в Летнем саду Пскова. А в Центре общения и информации (улица Юбилейная, 87а) состоится исторический экскурс для детей «Три державных цвета».

В Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23) покажут слайд-презентацию «Священный флаг моей державы», а в Псковском кремле пройдет обзорная экскурсия для молодежи. Также на улицах Пскова организуют социологический опрос, посвященный Дню российского флага, по итогам которого выпустят видеоролики.

Выставка «Флагу России — виват!» откроется в детском отделении библиотеки-филиала № 2 Великих Лук. В центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского пройдет выставка-праздник «Душа России в символах её».

В краеведческом музее Великих Лук состоится музейный урок «Государственные символы России» и флэшмоб с участием юнармейцев и кадетов города. В этот же день юным гражданам России вручат паспорта.

Cписок основных мероприятий в день празднования дня флага в Псковской области здесь>>>