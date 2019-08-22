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Общество

Николай Крутов: Псковская область ожила благодаря губернатору Михаилу Ведерникову и митрополиту Тихону

«Я думаю, что с приездом владыки Тихона и благодаря работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова регион действительно ожил», - заявил помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 22 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Крутов отметил, что это не только его мнение, но и мнение людей, от которых он получает отзывы. При этом он подчеркнул, что отзывы приходят к нему от людей из абсолютно различных сфер, работающих в различных отраслях.

Помощник митрополита заметил, что в Псковскую область стало больше приезжать паломников. «Я здесь нахожусь больше года, и, по моему ощущению, разница колоссальная. Это видно по количеству туристов не то, что даже в Печорах и Псково-Печерском монастыре, но даже по Пскову», - отметил он.

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