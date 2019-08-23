В Пскове может появиться новая гребная база спортшколы «Ника»

11:27, 23 августа 2019, ПАИ

В Пскове может появиться новая гребная база детско-юношеской спортивной школы «Ника». Вопрос обсуждался 23 августа в приемной президента в рамках приема граждан губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на встречу с главой региона пришел тренер этой школы Владимир Рогожин. Он посетовал, что школа сейчас переживает не лучшие времена. К сожалению, выделяемого финансирования не хватает. Детям приходится зимой делить 3 тренажера, а занимаются на них около 300 учеников. «Нам делает замечания президент Федерации академической гребли», - отметил тренер.

Не хватает футболок, сегодня удается их получать от спонсоров, но количество специальной спортивной одежды в разы меньше количества занимающихся спортсменов.

Заместитель председателя регионального спорткомитета Алексей Орлов уточнил, что ежегодно из бюджета области выделяется 500 тысяч рублей на греблю. Но этих средств действительно не хватает, особенно на то, чтобы экипировать команду Псковской области.

Глава региона подчеркнул, что псковские спортсмены показывают хорошие результаты на состязаниях самого разного уровня, а потому спортшкола заслуживает особого внимания со стороны властей. Он поручил выделить средства из резервного фонда на подготовку сборной и в течение 10 дней составить «программу минимум» для спортшколы и гребцов региона. Михаил Ведерников подчеркнул, что комитет по спорту в ближайшее время подготовит смету.

Кроме того, он поручил прописать в плане реконструкции «Электрона» строительство новой гребной базы.