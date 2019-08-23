Tele2 диктует моду в сфере телекоммуникаций

15:05, 23 августа 2019, ПАИ

Вам ни разу не приходило в голову подсчитать, сколько времени в сутки вы проводите в своём телефоне? Сколько тратите на интернет-сёрфинг, на поиск нужной информации, на соцсети, звонки и переписку? Из любопытства проведите такой эксперимент. Чтобы не мучиться с секундомером, можно упростить задачу и зафиксировать только количество разблокировок смартфона: посмотрели погоду — раз, ответили другу в WhatsApp — два, листаете Instagram по пути с работы — три. И так далее. Уверена, что итоговый результат вас удивит. Тезис, что без телефона мы теперь «как без рук» звучит убедительнее после таких нехитрых подсчётов.

По данным аналитиков Mediascope, россияне ежедневно проводят «ВКонтакте» 34 минуты. И ведь это усреднённый показатель, на самом-то деле многие пропадают там часами: по работе, ради общения или отдыха. Рассуждать хорошо это или плохо — бесполезно. И ещё один убедительный факт: число активных пользователей мобильного интернета среди абонентов Tele2 в России во втором квартале 2019 года выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов констатировал, что интернет-трафик растёт от месяца к месяцу, поэтому «задача компании - сделать связь качественной, непрерывной и доступной для абонентов».

«Tele2 всегда идёт навстречу своим клиентам, жителям Псковской области, подстраивая тарифы и услуги под их запросы и стиль жизни. Без сомнения, компания - настоящий законодатель мод, трендсеттер в телекоммуникационной индустрии, потому что первым создает самые востребованные и актуальные услуги», - заявил Сергей Мартынов.

Учитывая рост трафика, Tele2 расширяет инфраструктуру связи в Псковской области и работает над персонификацией тарифов. Это естественный и даже само собой разумеющийся тренд, ведь каждый из нас рассчитывает на индивидуальный подход: все мы разные и общение тоже выстраиваем по-разному. Именно поэтому Tele2 даёт возможность конструировать свой собственный тариф с оптимальным количеством минут, SMS и гигабайтов. Закончились деньги, а с ними и вся связь? Всё решаемо, автоматически заработает опция «SOS-пакет» с безлимитным доступом в WhatsApp и сервисы навигации Янедкс, даже при нулевом балансе, и вы моментально сможете попросить друзей о помощи или сообщить, что с вами всё в порядке. Мало заходили в сеть и остались лишние гигабайты? Не проблема. Можно запросто делиться интернет-трафиком с близкими и друзьями, даже если они живут в других регионах страны. Ещё одна очень полезная опция — отсутствие платы за мобильный и интернет в первый день пребывания за границей. Эта услуга доступна пользователям тарифов «Мой онлайн +» и «Премиум».

Немного интересных деталей. Наиболее активные пользователи мобильного интернета в Пскове живут в районе улицы Труда, Звёздной и рынка «Нива», что касается районов, то здесь в лидерах — Порхов и Опочка. Любопытно, что в этом году интернет-трафик в сетях 4G вырос в 1,7 раза, а максимальная скорость передачи данных достигает 150 Мбит в секунду.

Гигабайты поглощённой информации растут в том числе благодаря увеличению туристического потока в регионе. В тройку наиболее активных гостей-потребителей интернета вошли путешественники из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Москвы. И летом количество «туристов» в сетях Tele2 в три раза больше, чем зимой.

Нагрузка растёт и, чтобы не было «провалов» в скоростях и качестве связи, следует модернизировать инфраструктуру. Для этого специалисты оператора расширили зону покрытия 4G в Пскове в районе мостов имени 50-летия Октября и Ольгинского, а также в районе улицы Народной. Обновились и самые загруженные станции 4G: полоса LTE расширена до 15 МГц. Если объяснять проще, то этот факт позволяет в несколько раз увеличить скорость мобильного интернета в часы пиковых нагрузок.

Постепенно технология 4G распространяется и на районы Псковской области. Модернизацию базовых станций, ранее работавших только в сетях 2G и 3G, провели в 26 населённых пунктах, а также в Великих Луках в районе улицы Гоголя и проспекта Щорса, в Себеже в районе улицы Шоссейной, в Пыталово в районе улицы Пионерской. Прошли работы по увеличению скорости мобильного интернета и улучшению качества голосовой связи в Невеле, Порхове, Красногородске, Стругах Красных и Новосокольниках. По последним данным, 4G Tele2 уже доступна 78% жителей региона, 3G – 83%.