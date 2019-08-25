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Общество

Выйти замуж предложили спортсменке на чемпионате мира по воркауту в Пскове

Наталья Малеева, Instagram

В Пскове на Чемпионате мира по силовому воркату вице-президент федерации воркаута России Михаил Китаев сделал предложение руки и сердца спортсменке, участнице соревнования Наталье Малеевой. Об этом пишет «Комсомольская правда. Псков».

Девушки, участницы соревнований стояли на пьедестале, с речью начал выступать Михаил Китаев. Он поблагодарил всех участников и зрителей за внимание к чемпионату, потом повернулся к Наталье Малеевой, опустился на колено и сделал предложение руки и сердца.

«Поздравляем!», - прозвучало с трибун.

Девушка ответила «Да».  На соревнованиях Наталья Малеева заняла вторую строчку в зачете у девушек.

Мировой чемпионат по силовому воркауту состоялся в Пскове 24 августа. В турнире приняли участие спортсмены из 15 стран мира. Чемпионат состоялся при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018». Организаторами турнира выступают международная федерация воркаута.

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