Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде

11:21, 26 августа 2019, ПАИ

Служебную проверку проводит Псковпассажиравтотранс из-за происшествия на железнодорожном переезде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

25 августа в 12:26 на переезде в Корытово водитель городского автобуса №8 пересёк железнодорожные пути под закрывающимся шлагбаумом. Буквально через несколько секунд на путях показался пассажирский поезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в Печоры. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из стоявших на переезде автомобилей.

Пскович Юрий Кириллов в комментарии к видео отметил: «Видно, как автобус №8 ловко прошмыгивает между закрытыми шлагбаумами непосредственно перед идущей «Ласточкой». Далее становится видно, что он один шлагбаум ещё и задел, и работнику переезда приходится его перед открытием поправлять».

В пресс-службе Псковпассажиравтотранса обращаются к жителям Пскова, которые стали свидетелями ЧП и могут рассказать о случившемся или передать записи с камер видеорегистраторов, с просьбой связаться с предприятием и помочь восстановить достоверную картину.