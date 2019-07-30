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Удобный онлайн-редактор «Альбомикс» для создания фотокниг

 

В наш век цифровых технологий все привыкли пользоваться компьютером и интернетом. Это касается и просмотра фотографий со дня рождения, свадьбы или корпоратива. Однако, в них нет той магии. Другое дело – это полноценные напечатанные фото, которые удобно рассматривать. Но как их хранить, чтобы не нужно было искать по шкафам и столам? Лучший вариант – фотокнига. Это специальный альбом, в котором собраны только нужные фотографии с интересной компоновкой, украшениями и в твёрдом переплёте. Это отличный подарок на любое торжество. И если вы хотите сделать нечто подобное, то вам поможет сервис печати «Альбомикс». Здесь можно быстро, легко и в режиме онлайн создать фотокнигу любого формата.

Удобный редактор для создания книг.

Если вы думаете, что вам придётся вручную распечатывать фотографии, вырезать и приклеивать на страницы, то ошибаетесь. Сегодня современные интернет-технологии делают процесс намного проще, доступнее и увлекательнее. В сервисе «Альбомикс» вам будет доступен удобный редактор в режиме онлайн. В нём вы сможете создать любую фотокнигу и так, как вам захочется. Загружайте фотографии и приступайте. Вам доступен следующий функционал:

После готовую книгу можно заказать по доступной цене с доставкой.

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