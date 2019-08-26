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Общество

Пять орудий лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

За прошедшую неделю с 19 по 25 августа госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 5 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 7 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 18 тысяч рублей. Взыскать удалось 13 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 183 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 404 тысячи 200 рублей.

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