Пять орудий лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

18:02, 26 августа 2019, ПАИ

За прошедшую неделю с 19 по 25 августа госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 5 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 7 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 18 тысяч рублей. Взыскать удалось 13 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 183 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 404 тысячи 200 рублей.