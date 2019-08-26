Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

20:18, 26 августа 2019, ПАИ

В долгосрочной перспективе в России мужчин по-прежнему будет меньше, чем женщин, но дефицит сократится, пишет Коммерсант. По данным Росстата, к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки. Аналитики объясняют неравенство в целом по России тем, что у мужчин выше риски смертности.

В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение составит 1 тыс. к 1128. На Чукотке, напротив, женщин меньше — сейчас на 1 тыс. мужчин там приходится 956 женщин, к 2036 году соотношение достигнет 1 тыс. к 813. Росстат также считает, что с 2031 года число мужчин будет немного превалировать на Камчатке.

Как сообщал Минздрав, в 2018 году продолжительность жизни в России достигла исторического максимума и выросла до 72,9 года. У мужчин показатель увеличился на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года.

В текущем году в России запускают национальный проект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.