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Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке у Алексея Учителя в Выбутах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке в Выбутах. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в «Инстаграме».

«В последнее время Псковская область часто попадает в объектив кинематографистов. Вот и нынешним летом на территории региона снимают сразу несколько кинокартин. Одна из них - проект Алексея Учителя о Викторе Цое. В воскресенье, между рабочими встречами, побывал на съемочной площадке», - написал глава региона.

Михаил Ведерников поделился впечатлениями с подписчиками.

«Атмосфера незабываемая! Могу с уверенностью сказать, что магия кино, о которой так любят говорить, результат тяжелого и кропотливого труда огромной «армии» талантливых людей, объединенной общей идеей», - отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников рассказал в своем «Инстаграме», что сейчас у команды Алексея Учителя второй этап съемок на Псковской земле, который продлится до начала сентября. В ролях задействованы актеры Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак и другие звезды российского кино.

«Поблагодарил Алексея Ефимовича за выбор Псковской области в качестве съемочной площадки и напомнил про возможность вернуть часть затрат по системе рибейтов, которую мы запустили в этом году. Алексей Учитель со своей стороны обещал привезти фильм в Псков после премьеры в Москве! Будем постепенно делать Псковскую область одним из кинематографических центров России!», - подытожил Михаил Ведерников.

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