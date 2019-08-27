Начался ПАИ-live по Талабским островам (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

13:00, 27 августа 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агенства информации, гость проекта ПАИ-live - заместитель главы Псковского района Святослав Колинко.

На прошлой неделе Михаил Ведерников с рабочей поездкой посетил Талабские острова в Псковском озере. Острова считаются одной из визитных карточек региона, ежегодно на них приезжает несколько тысяч туристов. По итогам поездки губернатор анонсировал важные изменения на архипелаге, в частности, заявил о намерении придать островам Залита и Белову статус отдельных муниципальных образований и ввести туристических сбор для гостей архипелага. Это, по словам Михаила Ведерникова, позволит архипелагу иметь «бюджет как у маленького Монако».

В прямом эфире замглавы Псковского района, который в районной администрации курирует вопросы связанные с Талабами, расскажет о ближайших перспективах развития островов, оценит эффект от возможного изменения их статуса.

Вопросы Святославу Колинко можно оставить на странице ПАИ-live.