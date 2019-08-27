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Общество

Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове закроют для автомобилей на три месяца

Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове закроют для автомобильного движения на три месяца с 6:00 5 сентября. Как сообщила Псковскому агентству информации инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова, будет перекрыт участок от площади Победы до улицы Гражданской.

Запрет для движения транспорта связан с ремонтом улицы Яна Фабрициуса, его снимут только 30 ноября этого года. Для объезда можно воспользоваться улицами Советской и Гражданской.

Автобусы №2, 6 и 16 от площади Победы проследуют по улице Советской, Вокзальной до остановки «Вокзал» и далее в обратном направлении.

Водителей просят заранее составлять схемы передвижения и учитывать возможное уплотнение транспортного потока в утренние и вечерние часы. 

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