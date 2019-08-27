ФОТОФАКТ: Цветочную дорожку оформили в Псково-Печерском монастыре в честь празднования Успения Богородицы

16:57, 27 августа 2019, ПАИ

Цветочную дорожку оформили в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в честь предстоящего православного праздника — Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Об этом сообщается в Instagram монастыря.

По этой дорожке понесут чудотворную икону Успения Божией Матери — вечером 27 августа крестным ходом, а затем 28 августа — вокруг обители крестным ходом по окончании поздней литургии.