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Общество

ФОТОФАКТ: Цветочную дорожку оформили в Псково-Печерском монастыре в честь празднования Успения Богородицы

Фото Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Цветочную дорожку оформили в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в честь предстоящего православного праздника — Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Об этом сообщается в Instagram монастыря.

Фото Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

По этой дорожке понесут чудотворную икону Успения Божией Матери — вечером 27 августа крестным ходом, а затем 28 августа — вокруг обители крестным ходом по окончании поздней литургии.

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