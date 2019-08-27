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Общество

Успение Богородицы в Псково-Печерском монастыре: Во сколько пройдут богослужения и крестные ходы

Фото Дарьи Хватковой

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре православные масштабно отметят Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Как сообщили Псковскому агентству информации в монастыре, празднества пройдут с 27 по 29 августа.

Фото Дарьи Хватковой

27 августа

Малая вечерня на Успенской площади в 16:00.

Всенощное бдение на Успенской площади в 18:00.

После освящения хлебов состоится крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловскую площадь.

Фото Дарьи Хватковой

28 августа

Ранняя божественная литургия в Сретенском храме в 5:00. Исповедь в 4:30. Часы в 4:40.

Водосвятный молебен в Успенском храме в 5:30.

Средняя божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.

Молебны перед чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловской площади с 8:00 до 9:00.

Поздняя божественная литургия в Михайловском храме в 9:00. Исповедь в 8:30. Часы в 8:40.

По окончании поздней божественной литургии крестный ход вокруг монастыря.

Вечером: богослужение в Михайловском храме в 18:00.

Фото Дарьи Хватковой

29 августа

Божественная литургия в Михайловском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.

Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери на Михайловской площади в 18:00.

По окончании Великого Славословия состоится крестный ход с Плащаницей Божией Матери на Успенскую площадь.

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