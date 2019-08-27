Успение Богородицы в Псково-Печерском монастыре: Во сколько пройдут богослужения и крестные ходы
В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре православные масштабно отметят Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Как сообщили Псковскому агентству информации в монастыре, празднества пройдут с 27 по 29 августа.
27 августа
Малая вечерня на Успенской площади в 16:00.
Всенощное бдение на Успенской площади в 18:00.
После освящения хлебов состоится крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловскую площадь.
28 августа
Ранняя божественная литургия в Сретенском храме в 5:00. Исповедь в 4:30. Часы в 4:40.
Водосвятный молебен в Успенском храме в 5:30.
Средняя божественная литургия в Успенском храме в 7:00. Исповедь в 6:30. Часы в 6:40.
Молебны перед чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловской площади с 8:00 до 9:00.
Поздняя божественная литургия в Михайловском храме в 9:00. Исповедь в 8:30. Часы в 8:40.
По окончании поздней божественной литургии крестный ход вокруг монастыря.
Вечером: богослужение в Михайловском храме в 18:00.
29 августа
Божественная литургия в Михайловском храме в 8:00. Исповедь в 7:30. Часы в 7:40.
Всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери на Михайловской площади в 18:00.
По окончании Великого Славословия состоится крестный ход с Плащаницей Божией Матери на Успенскую площадь.