Кампания по сбору макулатуры пройдет в Псковской области

20:05, 27 августа 2019, ПАИ

С 18 сентября по 7 октября в Псковской области состоится экологический марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Принять участие в акции смогут образовательные учреждения, общественные организации, предприятия и компании, находящиеся в Псковской области. В рамках акции необходимо будет собрать более 300 килограммов бумаги в одном месте, а после подать заявку на вывоз макулатуры на официальном сайте эко-марафона. Переработчик предоставляет свой транспорт для вывоза.

После окончания акции будет составлен рейтинг областей, в котором будет отображен вклад каждого региона в сохранение природы. В случае если общий результат области будет более 100 тонн, финалисты получат призы. За первое место на выбор будут предоставлены аллея из 10 саженцев редких пород деревьев, пополнение библиотечного фонда или телескоп. Обладателя второго места наградят кино-лекцией на тему экологии, пополнением библиотечного фонда или цифровым микроскопом. Бронзовый призер будет награжден либо уличным спортивным комплексом (турник, брусья, вертикальная лестница), либо пополнением библиотечного фонда, либо конструктором «Lego technic». Все активные участники также получат благодарности от организаторов эко-марафона.

Акция «Сдай макулатуру — спаси дерево» проходит по всей России дважды в год. В Псковской области акция проводится при поддержке региональных комитетов по природным ресурсам и экологии и по образованию.

С инструкцией по сдаче макулатуры можно ознакомиться здесь>>>

График вывоза макулатуры в рамках эко-марафона в Псковской области можно посмотреть здесь>>>