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Общество

Делегация Псковской области поучаствовала в фестивале «Россия – созвучие культур»

Во Всеволожске Ленинградской области состоялся VI этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». От Псковской области на мероприятии принимали участие фольклорный ансамбль «Гулы», обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», автор-исполнитель Вячеслав Рахман, мастера декоративно-прикладного творчества Елена Михайлова и Татьяна Васильева.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества, за высокий исполнительский уровень и уникальность представленных изделий участники псковской делегации были награждены специальными дипломами фестиваля.

В фестивале участвовали представители всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. В течение дня на открытом пространстве работали национальные подворья, где гости могли познакомиться с традициями и обычаями народов, играми, мастер-классами и национальной кухней. На главной сцене праздника проходил конкурс презентаций регионов и гала-концерт. В рамках праздничной программы звучали национальные песни, исполнялись народные танцы.

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