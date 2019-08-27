Делегация Псковской области поучаствовала в фестивале «Россия – созвучие культур»
Во Всеволожске Ленинградской области состоялся VI этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». От Псковской области на мероприятии принимали участие фольклорный ансамбль «Гулы», обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», автор-исполнитель Вячеслав Рахман, мастера декоративно-прикладного творчества Елена Михайлова и Татьяна Васильева.
Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества, за высокий исполнительский уровень и уникальность представленных изделий участники псковской делегации были награждены специальными дипломами фестиваля.
В фестивале участвовали представители всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. В течение дня на открытом пространстве работали национальные подворья, где гости могли познакомиться с традициями и обычаями народов, играми, мастер-классами и национальной кухней. На главной сцене праздника проходил конкурс презентаций регионов и гала-концерт. В рамках праздничной программы звучали национальные песни, исполнялись народные танцы.