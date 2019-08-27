В Псковской области стало больше многодетных семей

21:34, 27 августа 2019, ПАИ

За последние пять лет в Псковской области в два раза выросло количество многодетных семей, в который воспитывается три и более детей. В настоящий момент в регионе проживает более 5,5 тысяч многодетных семей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по социальной защите населения Псковской области Ольгу Евстигнееву.

Ольга Евстигнеева отметила, что добиться таких результатов удалось благодаря дополнительным мерам социальной поддержки. В частности, это и выделение земельных участков многодетным семьям, и введение выплат на рождение третьего ребенка. «Люди в семье получили возможность планировать свое будущее и ощущают стабильность», - подчеркнула она.

По словам председателя регионального комитета по социальной защите, работа в данном направлении ведется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Ольга Евстигнеева подчеркнула, что тема об увеличении рождаемости для Псковской области является крайне актуальной. В настоящее время в регионе отмечается спад рождаемости. В 2016 году родилось чуть более 7,1 тысяч человек, в 2019 году по прогнозам властей численность родившихся составит 5,7 тысяч человек. Кроме того, в регионе ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец, при этом увеличивается возраст женщин, которые становятся матерями впервые.

Председатель регионального комитета по социальной защите Псковской области также отметила, что с помощью нацпроекта «Демография» псковские власти рассчитывают увеличить суммарный коэффициент рождаемости. «К 2024 году этот показатель в Псковской области должен составлять 1,69, сейчас это значение составляет 1,57. Надеемся, что, с помощью нацпроекта, получив поддержку на первого и на третьего ребенка, семья будет чувствовать себя комфортнее в финансовом плане. Ведь выделяемые средства – большое подспорье для семей», - уточнила она.

Кроме того, Ольга Евстигнеева сообщила, что региональные власти в рамках нацпроекта намерены ежегодно предоставлять сертификаты для 500 многодетных семей на получение регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей, а также каждый год выделять около 150 земельных участков.