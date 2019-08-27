Почти две тысячи пожилых людей привьют от пневмококковой инфекции в Псковской области

22:59, 27 августа 2019, ПАИ

В 2019 году в Псковской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» будут привиты более 1,8 тысяч псковичей старше 65 лет, которые проживают в учреждениях соцзащиты. Это делается для того, что предотвратить возникновение инфекции и уберечь пожилых людей от легочных заболеваний, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по социальной защите населения Ольгу Евстигнееву.

Ольга Евстигнеева отметила, что масштабная вакцинация пожилых граждан от пневмококковой инфекции будет проведена в Псковской области впервые. «Такие заболевания, возникающие зимой, осенью или весной, тяжелее всего переносят люди в возрасте, поэтому такая работа крайне важна», - подчеркнула она.

По её словам, проведение такой вакцинации – один из самых эффективных способов, чтобы уберечь пожилых граждан от пневмонии и других легочных заболеваний. По данным регионального комитета по социальной защите, в 2019 году Псковская область получила из федерального бюджета на проведение вакцинации более 2,7 млн рублей, а до конца 2021 года на эти цели всего будет направлено свыше 3,3 млн рублей.

Ольга Евстигнеева также сообщила, что в рамках нацпроекта «Демография» медицинские учреждения Псковской области с 2020 года начнут ежегодно проводить дополнительные обследования граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. По её словам, в ходе обследований планируется выявить отдельные социально значимые неинфекционные заболевания, которые вносят негативный вклад в структуру смертности населения. «В случае обнаружения заболеваний медики будут доставлять таких граждан в медицинские организации», - отметила председатель регионального комитета по социальной защите населения.