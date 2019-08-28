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Культура

Кинопремьеры недели: «Тачка на миллион» и «Я иду искать»

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе в кино можно посмотреть: история о создателе спорткара DeLorean с комедийным налетом - «Тачка на миллион» и «Я иду искать» - готический триллер Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта.

 

 «Тачка на миллион»

Фильм, который закрывал 75-й Венецианский международный кинофестиваль и участвовал в смотре в Торонто, – легкомысленная версия весьма щепетильной истории о Джоне ДеЛориане - гениальном инженере и создателе легендарного спорткара DeLorean DMC-12 (ну или «та самая тачка из «Назад в будущее», как ее все уже окрестили). Картина режиссера Ника Хэмма, собственно, рассказывает вовсе не о том, как культовый автомобиль был придуман и собран, а больше о поиске способов профинансировать революционный проект. ДеЛореан, как известно, ради достижения своих целей хитрил по-крупному, поэтому приторговывал крупными партиями наркотиков за что его позже и судили, но адвокатам удалось доказать его невиновность и убедить судью, что все подстроили агенты ФБР.

В роли ДеЛорена - Ли Пейс под тоннами грима, его подельника Джима Хоффмана сыграл Джейсон Судейкис – человек, который, кажется, обожает сниматься в дурашливых второсортных комедиях (см. «Мы - Миллеры», «Короче» и далее по списку).

Солнечная Калифорния, тонны кокаина и опасные авантюры под прикрытием - в кино с 29 августа.

 

«Я иду искать»

Третья совместная лента Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта и снова какой-то мрачный хоррор, который, кажется, навеян недавним хитом «Прочь» Джордана Пила: девушка по имени Грейс выходит замуж за молодого человека – члена богатой и уважаемой всеми династии Ле Домас. У этих богатеев, впрочем, тоже находится своя «причуда» и, согласно правилам семьи, новый ее член должен сыграть в одну забавную переходящую по наследству «игру». Но вот Грейс пока не догадывается, что этот, казалось бы, абсурдный формальный фамильный обряд станет для нее смертельным: она должна спрятаться в особняке, а семейка – найти и убить.

Готический триллер в коричнево-черных тонах, в котором, несомненно, в голове будут путаться исполнительница главной роли Самара Уивинг и Марго Робби – в прокате с 29 августа.  

Муслим Камалов
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