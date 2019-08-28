Новую спортивную площадку открыли в Печорах

16:22, 28 августа 2019, ПАИ

28 августа в Печорах, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон приняли участие в открытии новой спортивной площадки для детей и взрослых на территории Паломнического центра. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Михаил Ведерников поздравил присутствующих местных жителей с праздником Успения и отметил, что сегодня тот редкий случай, когда он присутствует в качестве гостя. Глава региона поблагодарил митрополита Тихона за пример, который он подает людям.

«Мы Печоры будем развивать системно, завтра приезжает большая делегация во главе с замминистра промышленности, это будет новая программа. И также напомню, что Печоры включены в список моногородов», - добавил Михаил Ведерников.

«Мы открываем этот замечательный городок для детей и подростков Печор и всех гостей. В первую очередь, это для детишек, для нашей молодежи. Все это подготовленно общими силами», - заявил митрополит Тихон.

Площадка состоит из зоны для воркаута, мини-футбола, баскетбола и волейбола. Также на площадке установлены многоуровневые детские горки, качели, карусели и тренажеры.