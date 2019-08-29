Наталия Соколова: Дети теперь любой конфликт воспринимают как травлю

12:28, 29 августа 2019, ПАИ

Дети теперь любой конфликт воспринимают как травлю, обратила внимание в эфире проекта ПАИ-live уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

«Я проехала по детским лагерям и на вопрос, кто из вас когда-нибудь сталкивался с травлей порядка 70-80% детей поднимали руки, но травля, буллинг - это долгосрочное, целенаправленное воздействие, а не разовый конфликт, резкое слово учителя, которое теперь тоже воспринимается как травля», - уточнила омбудсмен и добавила, что рассказывает детям об этом отличии, напоминая, что травля предполагает наказание.

По словам Наталии Соколовой, в Псковской области резонансных историй с травлей не зарегистрировано. «У нас ситуаций, когда травят до немоготы не было. Но при этом, когда я бываю в школах, ко мне потом подходят три-четыре человека, которые жалуются, что их травят», - рассказала уполномоченный.

По её словам, она рекомендует жертвам не замалчивать проблему и обращаться к взрослым людям, с которыми можно поговорить. «Мы в своей работе совместо с психологами пытаемся приводить примеры, как неумное слово может отразиться на ребенке, и как ребенок будет после этого выстраивать своё поведение», - добавила Наталия Соколова и посетовала, что школьные психологи в силу другой занятости зачастую не уделяют достаточно времени профилактической работе.

«Травля - это процесс, который не всегда видно, да и ребенок молчит, не знает, куда ему можно обратиться. Но эту тему нельзя замалчивать, - подчеркнула омбудсмен. - Психологи говорят, что когда действия агрессора становятся засвеченными, нападки исчезают. Родители должны слушать детей, и, если ребенок рассказывает, что его травят или кого-то другого в классе травят, то родители должны включиться в процесс, поговорить с классным руководителем».