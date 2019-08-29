Медики: Рожденные путем кесарева сечения дети чаще страдают аутизмом

16:43, 29 августа 2019, ПАИ

Родившиеся при помощи кесарева сечения дети чаще страдают аутизмом, нежели рожденные традиционным методом. Как пишет ТАСС, к такому выводу пришли ученые из Каролинского института (Швеция) с коллегами из университета Западной Австралии (UWA).

Они изучили более 60 исследований, в которых приняли участие свыше 20 млн женщин, роды которых прошли как естественным путем, так и посредством хирургического вмешательства. Результаты анализа показали, что дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, на треть чаще страдали аутизмом. Помимо того, риск возникновения у них синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) был выше примерно на 16,7%.

Среди факторов, увеличивающих вероятность хирургического вмешательства, по словам ученых, выделяются возраст матери и риск преждевременных родов, которые могут частично объяснить повышенный риск развития у ребенка психических расстройств. Употребление матерями антибиотиков после проведения такого рода операций, как утверждают эксперты, тоже негативно влияет на здоровье новорожденных.