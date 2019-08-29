0
16:35
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
16:13
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
15:24
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
14:59
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
14:18
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
13:17
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Еще новости
Общество

Медики: Рожденные путем кесарева сечения дети чаще страдают аутизмом

Родившиеся при помощи кесарева сечения дети чаще страдают аутизмом, нежели рожденные традиционным методом. Как пишет ТАСС, к такому выводу пришли ученые из Каролинского института (Швеция) с коллегами из университета Западной Австралии (UWA).

Они изучили более 60 исследований, в которых приняли участие свыше 20 млн женщин, роды которых прошли как естественным путем, так и посредством хирургического вмешательства. Результаты анализа показали, что дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, на треть чаще страдали аутизмом. Помимо того, риск возникновения у них синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) был выше примерно на 16,7%.

Среди факторов, увеличивающих вероятность хирургического вмешательства, по словам ученых, выделяются возраст матери и риск преждевременных родов, которые могут частично объяснить повышенный риск развития у ребенка психических расстройств. Употребление матерями антибиотиков после проведения такого рода операций, как утверждают эксперты, тоже негативно влияет на здоровье новорожденных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
29 августа 2019
Дорогу до деревни Подборовье-3 отремонтировали в Псковском районе
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
29 августа 2019
Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
29 августа 2019
Порядка 15 тысяч псковских детей отдохнули в детских загородных лагерях
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
29 августа 2019
Реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове начнут в 2019 году
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
29 августа 2019
Наталия Соколова: Невозможно за 19 рублей накормить ребенка в школе
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
29 августа 2019
Первый детский форум пройдёт в Псковской области
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 августа 2019
Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...