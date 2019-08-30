Анна Кузыченко: электронные или бумажные учебники использовать - решать родителям

11:54, 30 августа 2019, ПАИ

Родители псковских школьников могут самостоятельно выбирать, какую версию учебников использовать. Об этом заявила на пресс-конференции 30 августа начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Анны Кузыченко, Роспотребнадзор рекомендует комитету использовать электронные версии учебников, чтобы ослабить нагрузку на школьников, которые носят с собой «гору» учебной литературы. Однако Анна Кузыченко считает, что родители псковских школьников могут самостоятельно выбрать ту версию, которая устраивает их и учеников.

Начальник управления образования администрации Пскова также рассказала, что при каждой школе в настоящее время в столице области есть медработник, который закреплен за детской поликлиникой. По её словам, в любой экстренной ситуации ребенку будет оказана первая медицинская помощь.

Отмечено, что в этом году в Псков прибыло много семей с детьми школьного возраста. Всех этих детей необходимо устроить в школы, в связи с этим некоторые образовательные учреждения испытывают трудности - классы переукомплектованы.