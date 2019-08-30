Традиционное чаепитие для будущих первоклассников организовали в южных сетях «Псковэнерго»

12:10, 30 августа 2019, ПАИ

Чаепитие для будущих первоклассников - детей сотрудников предприятия прошло в «Южных электрических сетях» филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» в канун нового учебного года. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В сентябре 18 ребят, чьи родители работают на энергопредприятии, впервые сядут за школьные парты. Энергетики подготовили для будущих первоклассников угощение и интерактивную развлекательную программу с играми и загадками. Специалисты по охране труда южных электросетей провели для ребят беседу о правилах электробезопасности вблизи электросетевых объектов на улице и при обращении с бытовыми электроприборами. Для закрепления полученных знаний детям вручили полезные подарки – школьные расписания, тетради и книжные закладки с памятками по электробезопасности.

Праздник для будущих первоклассников и их родителей проводится в южных электросетях уже в третий раз и по традиции проходит при поддержке профсоюзной организации «Всероссийского электропрофсоюза». В нынешнем году от профкома ребята получили детские энциклопедии.