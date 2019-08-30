0
15:30
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
14:28
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
13:46
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
12:25
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
12:06
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
11:17
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
10:44
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
Еще новости
Общество

Традиционное чаепитие для будущих первоклассников организовали в южных сетях «Псковэнерго»

Чаепитие для будущих первоклассников - детей сотрудников предприятия прошло в «Южных электрических сетях» филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» в канун нового учебного года. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В сентябре 18 ребят, чьи родители работают на энергопредприятии, впервые сядут за школьные парты. Энергетики подготовили для будущих первоклассников угощение и интерактивную развлекательную программу с играми и загадками. Специалисты по охране труда южных электросетей провели для ребят беседу о правилах электробезопасности вблизи электросетевых объектов на улице и при обращении с бытовыми электроприборами. Для закрепления полученных знаний детям вручили полезные подарки – школьные расписания, тетради и книжные закладки с памятками по электробезопасности.

Праздник для будущих первоклассников и их родителей проводится в южных электросетях уже в третий раз и по традиции проходит при поддержке профсоюзной организации «Всероссийского электропрофсоюза». В нынешнем году от профкома ребята получили детские энциклопедии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
30 августа 2019
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
30 августа 2019
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
30 августа 2019
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
30 августа 2019
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
30 августа 2019
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
30 августа 2019
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
30 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области
30 августа 2019
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области

Идет загрузка...