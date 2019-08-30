В псковском центре «Подросток» приостановлена образовательная деятельность до 2021 года

13:11, 30 августа 2019, ПАИ

До 2021 года в псковском центре образования «Подросток» приостановлена деятельность. Причина - планируемый ремонт. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на пресс-конференции 30 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузыченко подчеркнула, что центре образования «Подросток» не закрылся, а просто приостановил свою образовательную деятельность. Она отметила, что в учреждении на данный момент нельзя обучать детей из-за неприспособленных помещений. По ее словам, их нужно привести в порядок в соответствии с действующими нормами. «Я прекрасно понимаю, что это скелет в шкафу, к которому боялись подойти», - отметила она и добавила, что глава администрации Пскова Александр Братчиков принял единственное правильное решение о приостановке деятельности центра.

При этом Анна Кузыченко подчеркнула, что ни один педагог и ребенок из центра «не потерян». Она предложила продолжить обучение в том же районе в вечерней школе, которая находится практически через дорогу. «Мы никого не оставляем без внимания», - подчеркнула начальник управления образования администрации Пскова.

В то же время она отметила, что образовательная деятельность в учреждении будет приостановлена до 2021 года, но юридическое лицо останется.