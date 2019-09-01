Оркестр 104-го парашютно-десантного полка признан лучшим полковым оркестром Минобороны России
Оркестр 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской парашютно-десантной дивизии признан лучшим полковым оркестром России. Таковы результаты финала всероссийского смотра-конкурса военных духовых оркестров Министерства обороны России. Как рассказали Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, псковичи заняли первое место в данной категории смотра.
«Это является высшим достижением псковских военных оркестров за всю историю военно-оркестровой службы в Пскове», - подчеркнули в ведомстве.
Дирижер оркестра - главный военный дирижер Псковского гарнизона - лейтенант Евгений Баранчиков.