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Общество

О сиротской жизни расскажет гость ПАИ-live

3 сентября в 12:00 гостем прямого эфира ПАИ-live станет координатор псковского отделения Детского фонда Евгения Истомина.

Детский фонд реализует в регионе проект «Учись, студент». На средства президентского гранта специалисты Детского фонда занимаются постинтернатным сопровождением сирот — помогают выпускникам детских домов, школ-интернатов и других учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, адаптироваться к взрослой жизни. По оценке представителей Фонда, подавляющее большинство сирот после выпуска из школы оказываются неподготовленными к самостоятельной работе, ведению домашнего хозяйства и т. д.

В прямом эфире Евгения Истомина расскажет о реализации проекта «Учись, студент» в регионе, ответит на вопросы читателей. Их можно оставить на странице ПАИ-live.

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