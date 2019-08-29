0
17:45
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
11:01
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
09:39
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
10:17
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
18:56
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
17:53
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
Еще новости
Происшествия

Железнодорожный состав сбил подростка в Псковском районе

В Псковском районе железнодорожный грузовой состав сбил 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде по тропинке вблизи перегона между станциями «262 км.» и «Черняковицы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в  Псковском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

ДТП произошло 1 сентября около 12:00. Подъезжая на велосипеде к железнодорожному мосту через реку Пскову, подросток слушал музыку в наушниках, поэтому не услышал звук приближающегося состава, рассказали в следственном отделе.

Велосипедиста доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, заверили следователи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Псковского следственного отдела на транспорте. Теперь устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
29 августа 2019
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
29 августа 2019
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
29 августа 2019
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
28 августа 2019
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
26 августа 2019
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
26 августа 2019
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»

Идет загрузка...