Железнодорожный состав сбил подростка в Псковском районе

17:42, 02 сентября 2019, ПАИ

В Псковском районе железнодорожный грузовой состав сбил 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде по тропинке вблизи перегона между станциями «262 км.» и «Черняковицы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

ДТП произошло 1 сентября около 12:00. Подъезжая на велосипеде к железнодорожному мосту через реку Пскову, подросток слушал музыку в наушниках, поэтому не услышал звук приближающегося состава, рассказали в следственном отделе.

Велосипедиста доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, заверили следователи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Псковского следственного отдела на транспорте. Теперь устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.