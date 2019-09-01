Губернаторская повестка: От высокого к низкому

19:20, 02 сентября 2019, ПАИ

На минувшей неделе Михаил Ведерников принял участие в престольном празднике «градообразующей» печорской обители, провел стратегическую сессию по разработке программы социально-экономического развития Псковской области с замглавы Минпромторга и устроил виртуальную выволочку нерадивым подрядчикам. Подробности — в традиционном обзоре Псковского агентства информации.

Точка роста не хуже ОЭЗ

28 августа в Псковской области отмечали престольный праздник Псково-Печерского монастыря, Успение Богородицы. Эта дата традиционно важна для Печорского района, где древнейшая православная обитель, без преувеличения, является «градообразующей». Достаточно сказать, что на Успение в монастырь ежегодно приезжают тысячи гостей из соседних регионов и даже стран. Сегодня же, учитывая, какую роль в жизни Псковской области играет настоятель монастыря — митрополит Псковский и Порховский Тихон с его лоббистскими возможностями и активным участием в жизни региона — празднование Успения Богородицы стало значимым событием и в политической жизни региона.

Традиционный крестный ход с чудотворной иконой Успения Божией Матери собрал множество представителей региональных элит: чиновников, руководителей органов власти, депутатов всех уровней. В числе тех, кто нес древнюю икону от Успенского собора к Михайловскому храму, был и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В тот же день губернатор и митрополит приняли участие в открытии новой спортивной площадки для детей и взрослых на территории Паломнического центра в Печорах. Впрочем, говоря «спортивная площадка» надо понимать, что речь идет о территории площадью порядка 1 гектара, на которой расположены зоны для воркаута, мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также установлены многоуровневые детские горки, качели, карусели и тренажеры.

Выступая на открытии, глава региона поблагодарил митрополита Тихона за «пример, который он подает людям». Михаил Ведерников также напомнил, что Печоры в конце августа получили статус моногорода. «Мы Печоры будем развивать системно, завтра приезжает большая делегация во главе с замминистра промышленности, это будет новая программа», - добавил он. Для тех, кто не в курсе, поясним: «моногород» - это 119 различных мер поддержки, включая возможность создания территорий опережающего развития, строительство инфраструктуры под инвестпроекты и льготные займы для представителей местного бизнеса.

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Похоже, Печоры всерьез претендуют на статус новой и значимой «точки роста» для всей Псковской области. Как известно, областные власти возлагают большие надежды на новую особую экономическую зону «Моглино-3» в Дедовичах, которая, по расчетам экспертов, сможет «выстрелить» за счет синергии с Псковской ГРЭС. Но сегодня связка Печор, как моногорода, с монастырем, как духовным центром и центром притяжения ресурсов и идей, выглядит не менее выигрышно и перспективно.

Персональный подход

Что касается визита в Псковскую область заместителя министра промышленности и торговли России, то он действительно состоялся на следующий день, 29 августа. В его рамках замминистра Алексей Беспрозванных и губернатор Михаил Ведерников провели стратегическую сессию по созданию индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Участие в работе над этим документом также приняли представители ряда российских министерств, руководители органов исполнительной власти региона и территориальных отделений федеральных ведомств.

Михаил Ведерников пояснил, что программа развития региона — это план оживления транспортной, социальной, экономической инфраструктуры, сформированный с учетом перспективных точек роста. «Для нас это принципиально важный документ и уникальная возможность придать Псковской области новый импульс в развитии», — подчеркнул он. Итогом реализации программы должно стать создание новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, увеличение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также улучшение демографической ситуации, рост производительности труда, зарплаты и количества городов с благоприятной городской средой.

Алексей Беспрозванных, в свою очередь, указал на то, что «основное внимание, работая над документом, мы должны обратить на достижение ключевых показателей эффективности». «Мы должны сформировать программу, которая охарактеризует сегодняшнее положение региона, обозначит целевые индикаторы развития до 2024 года, а также будет содержать комплекс приоритетных для области мероприятий. Изначальная цель — не дофинансировать федеральные программы по национальным проектам, а создать документ, который дополнит эту работу», — отметил замминистра.

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Отметим, что внимание Минпромторга к Псковской области не случайно: еще в середине июня глава ведомства Денис Мантуров был назначен куратором нашего региона. Кураторство включает в себя подготовку совместно с Минэкономразвития комплекса мер ускоренного развития Псковской области.

Михаил Ведерников уже высказывал уверенность, что благодаря поддержке главы Минпромторга Псковской области «удастся сделать качественный рывок в развитии». И то, как активно министерство включилось в работу, внушает надежду, что это действительно произойдет.

В ходе состоявшейся на минувшей неделе стратегической сессии были определены ключевые мероприятия, которые дополнят итоговый проект программы. Затем региональным властям предстоит защитить этот документ в правительстве страны. А в результате область получит еще один эффективный инструмент развития. Причем, что принципиально важно — куратор в лице Дениса Мантурова поможет синхронизировать работу всех федеральных ведомств в рамках реализации наиболее важных для региона проектов.

«Вы дебилы?»

31 августа Михаил Ведерников, обычно сдержанный и даже, пожалуй, холоднокровный, похоже, действительно вышел из себя. По крайней мере такой вывод можно сделать по опубликованному им в Instagram посту, содержащему уничижительную критику нерадивых подрядчиков.

«Иногда поражаешься бездумному и формальному подходу подрядчиков. А иногда просто безрукости и нежеланию думать, прежде чем делать», - написал губернатор. Вопреки обыкновению, он не выбирал выражений, снабдив свой пост многозначительными хэштегами: #РукоЖопые и #ТупоГоловые.

«В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоустройства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью», - пояснил глава региона. И продолжил: «Так и хочется спросить, Вы дебилы?! Как так можно?!!» «Пока я здесь, так не будет», - пообещал Михаил Ведерников.

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Учитывая, что глава региона подчеркнуто не бросает слов на ветер, можно сделать вывод, что тем самым он объявил вендетту разгильдяйству и профанации со стороны недобросовестных подрядчиков. Все это как нельзя лучше укладывается в общий тренд работы региональных властей, направленный на отладку механизмов работы в ключевых отраслях, связанных с жизнедеятельностью псковских городов и поселков: в сфере ремонта дорог, уборки мусора, благоустройства

А значит, нас ждут показательные порки особо упорствующих в своих заблуждениях предпринимателей: разумеется, если поста в Instagram губернатора недостаточно, чтобы сделать выводы сразу же. Псковские дорожники выволочку от главы региона уже получали, и могут поделиться впечатлениями. Приятного там точно мало.