Псковские судебные приставы поздравили детей с Днём знаний

23:02, 02 сентября 2019, ПАИ

В преддверии нового учебного года и Дня знаний судебные приставы ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов навестили детей, в пользу которых ведётся работа по взысканию алиментных платежей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На территории Псковской области проходит акция «Собери ребенка в школу - заплати алименты». Судебные приставы-исполнители по алиментным платежам ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Анастасия Скворцова и Ирина Кузьменкова посетили несколько семей Великолукского района, чьи отцы не платят алименты. В некоторых семьях мамы одни воспитывают по трое детей. У двоих семей отцы привлечены уже к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Судебные приставы поздравили ребят с наступающим учебным годом и подарили им небольшие наборы со школьными принадлежностями: тетради, альбомы, ручки, карандаши, линейки, ластики, точилки, все то, что так необходимо для школьников. Посещение таких семей, оказалось неожиданностью для детей. Дети и мамы поблагодарили судебных приставов-исполнителей за визит и подаренные подарки.

Служба судебных приставов напоминает, что алименты нужно выплачивать вовремя и не забывать о своих детях.