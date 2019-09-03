Приём заявок на псковский конкурс «Ганза - связь времён» продлён до 6 октября

11:23, 03 сентября 2019, ПАИ

В Пскове до 6 октября продлён приём заявок на международный конкурс средств массовой информации «Ганза - связь времён», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

К конкурсу допускаются материалы, опубликованные с 1 июля 2018 года по 15 сентября 2019 года. Участвовать в нём могут официально зарегистрированные СМИ: печатные и электронные, информационные агентства; журналисты, работающие в СМИ городов Северо-Запада, Центра России и Европы, имеющих отношение к Ганзе, а также аторы блогов и страниц в социальных медиа, насчитывающих от 4 тысяч подписчиков, студенты, опубликовавшие свои материалы в университетских изданиях.

Представленные на конкурс работы должны касаться ганзейских связей, туризма, истории, культуры, кроме того, это могут быть рассказы о людях, вносящих вклад в развитие ганзейского движения.

С требованиями к конкурсным работам и темам можно ознакомиться здесь. Работы вместе с заполненной заявкой необходимо направить по электронной почте pressa@pskovgorod.ru. Также отправить их можно курьерской службой: 180000, Псков, улица Некрасова, 14, 6-й кабинет.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Пскове 20 октября.