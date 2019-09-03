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Начался «сиротский» ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Началась видеотрансляция из редакции ПАИ, гость прямого эфира ПАИ-live - координатор псковского отделения Детского фонда Евгения Истомина.

Детский фонд приступил к реализации проекта «Учись, студент», который реализуется на средства президентского гранта. Сотрудники благотворительной организации занимаются постинтернатным сопровождением сирот: помогают выпускникам детских домов, школ-интернатов и других соцучреждений в адаптации к взрослой жизни. По мнению специалистов Фонда, почти все сироты испытывают трудности в самостоятельной жизни, ведении домашнего хозяйства.

В прямом эфире Евгения Истомина расскажет о реализации проекта «Учись, студент» в Псковской области, ответит на вопросы читателей. Их можно оставить на странице ПАИ-live.

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